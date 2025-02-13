Названы популярные направления для флоритуризма в феврале

В начале февраля из-за теплого субтропического климата в Сочи начинает цвести акация серебристая, в народе известная как мимоза. Желтые пушистые шарики можно найти в сочинском дендрарии, там около полусотни деревьев. В центре города и на набережных их тоже много. Кроме того, их можно увидеть в поселке Сириус, парке «Южные культуры» и «Сочи-Парке». Помимо мимозы в Сочи и Красной Поляне в феврале начинают цвести подснежники, примулы, цикламены, кандыки и морозники. К тому же не всегда, но часто бывает, что в конце зимы уже распускаются магнолии — самые узнаваемые деревья южного курорта.