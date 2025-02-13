Названы популярные направления для флоритуризма в феврале

Краснодарский край, Сочи
В начале февраля из-за теплого субтропического климата в Сочи начинает цвести акация серебристая, в народе известная как мимоза. Желтые пушистые шарики можно найти в сочинском дендрарии, там около полусотни деревьев. В центре города и на набережных их тоже много. Кроме того, их можно увидеть в поселке Сириус, парке «Южные культуры» и «Сочи-Парке». Помимо мимозы в Сочи и Красной Поляне в феврале начинают цвести подснежники, примулы, цикламены, кандыки и морозники. К тому же не всегда, но часто бывает, что в конце зимы уже распускаются магнолии — самые узнаваемые деревья южного курорта.
Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Дагестан
Кроме Сочи насладиться цветами в морозную погоду можно в разных уголках Кавказа. К примеру, розовые, лиловые, белые цикламены и зимовники можно встретить на Северном Кавказе, в предгорных и горных районах. Эксперты предупреждают, что эти цветы ядовиты. Благоухающие белые подснежники можно найти на просторах Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Дагестана. Там же в лесах, на опушках и у тающего снега находятся кандыки. В Архызе можно увидеть снежную розу, виолет и шалфей. Большинство первоцветов — редкие растения. В сервисе подчеркнули, что ни в коем случае нельзя делать из них букет.
Абхазия
В Абхазии много мимоз. В конце зимы республика окрашивается в ярко-желтые цвета, деревья акации серебристой встречаются на каждом углу. Больше всего мимоз растет в приграничной с Россией зоне, а также в окрестностях Нового Афона, Сухума и в Гаграх. Эксперты рассказали, что мимозы, которые россияне-мужчины дарят женщинам на 8 Марта, привозят в основном из Абхазии.
Киргизия
Полюбоваться подснежниками, крокусами, примулами, гусиным луком можно в Национальном природном парке «Чон-Кемин», в столице Киргизии — Бишкеке, а также в Джети-Огузском районе. В Бишкеке в парке «Ынтымак» в феврале цветет гусиный лук. Его так назвали, потому что давно дикие гуси весной во время длинных перелетов спускались на луга, чтобы пощипать это растение, объяснили в сервисе.
Узбекистан
В феврале в Узбекистане кустарники миндаля стоят, усыпанные белыми или нежно-розовыми гладкими либо же махровыми цветами. Сделать селфи на фоне этого роскошества можно не только в столице — Ташкенте, но и в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях. Вслед за миндалем в Узбекистане зацветают и персиковые деревья, а их в регионе тоже немало.
Таджикистан
В Таджикистане в феврале всё облачается в нежные цветки миндального дерева. Можно съездить в Шахритус и Гараути уже в середине месяца, там миндаль зацветает раньше. Эксперты рассказали, что раньше таджикские девушки гадали по цветку миндаля как по ромашке — любит или не любит, а из дерева изготавливали обереги и вешали их над детскими кроватками.
Грузия
В феврале в этой стране еще холодно и ветрено. Мимозы здесь в разы меньше, чем в Абхазии, а вот желтого, или дикого, жасмина много. Кустов бывает три вида, и они расцветают по очереди. За красивыми видами туристам можно смело ехать в Батуми. Там иногда, в зависимости от того, теплая выдалась зима или нет, могут зацвести магнолии.
Ранее, 14 января, сообщалось, что в феврале большинство туристов запланировали отправиться в поездки по стране. Это следовало из данных OneTwoTrip. Так, доля отельных заказов по России за год выросла на 8% и составляет 43%. Самыми востребованными городами у туристов стали Москва, Эсто-Садок и Санкт-Петербург.