Названы помогающие от вздутия живота продукты

Кроме того, врач включила в этот список кефир, сославшись на исследование, доказавшее, что употребление этого кисломолочного продукта удаляет газы в ЖКТ на 70 процентов. Это связано с тем, что кефир помогает расщеплять сахар в молоке, который приводит к вздутию живота, рассказала Смирнова. Она также предупредила, что к тяжести в животе и вздутию могут привести большие порции еды, сладости и жирная пища.