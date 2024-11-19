Названы помогающее быстрее уснуть продукты

Кроме того, Елисеева порекомендовала перед сном съесть немного миндаля, грецких орехов, киви или банан. По ее словам, в этих продуктах много магния, необходимого для расслабления мышц и снятия напряжения. «Также можно перекусить вишней, ягодами годжи или яйцами и рыбой жирных сортов. Во всех этих продуктах содержится природный мелатонин — гормон, способствующий быстрому засыпанию», — уточнила врач.