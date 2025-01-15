Названы подходящие для спокойного зимнего отдыха города

Туристы за пару дней могут прогуляться по улицам города и набережным, а также посетить главные достопримечательности: посмотреть на ГЭС, посетить Польский костел «Сердце Иисуса», местную Красную площадь. Кроме того, путешественники могут заглянуть в музей-этнопарк «Деревня Тыгыдым», но находится он в соседней деревне Мухино в 43 км от Рыбинска. Также в городе работает музейная выставка «Новогодние истории».