Названы подходящие для спокойного зимнего отдыха города

В сервисе «Яндекс Путешествия» рассказали «Известиям» о таких местах.
Рыбинск
Второй по величине город в Ярославской области расположен у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи. Главной особенностью являются его необычные для современного глаза дореволюционные вывески. Они дополняют историческую архитектуру города, погружая в прошлое, отметили в сервисе.
Туристы за пару дней могут прогуляться по улицам города и набережным, а также посетить главные достопримечательности: посмотреть на ГЭС, посетить Польский костел «Сердце Иисуса», местную Красную площадь. Кроме того, путешественники могут заглянуть в музей-этнопарк «Деревня Тыгыдым», но находится он в соседней деревне Мухино в 43 км от Рыбинска. Также в городе работает музейная выставка «Новогодние истории».
Добраться до Рыбинска можно на рейсовых автобусах либо на поезде из крупных городов. В среднем, остаться на ночь вдвоем в трехзвездочном отеле с 27 января по 2 февраля в городе обойдется в 6300 рублей.
Йошкар-Ола
Столица Республики Марий Эл встречает туристов разнообразием архитектуры. По соседству со старинной застройкой находятся советские панельки, фахверковые дома и дворцы в стиле барокко.
Эксперты рекомендовали для прогулки выбрать маршрут через набережные Брюгге и Амстердам. Также путешественники могут посетить площадь Республики Пресвятой Девы Марии — увидеть маленькую копию московской Спасской башни.
Приехать в Йошкар-Олу можно железнодорожным транспортом. Также можно выбрать другой маршрут — на самолете до ближайших Казани и Чебоксар, а оттуда также на поезде. Ночь в номере на двоих трехзвездочного отеля с 27 января по 2 февраля в среднем обойдется в 3400 рублей.
Тобольск
Этот город в Тюменской области расположен в месте впадения реки Тобол в Иртыш, славится богатой природой и яркой сменой сезонов года.
В сервисе посоветовали туристам посмотреть на Тобольский кремль, пройтись по заброшенной улице Мира, где много пустых зданий, дойдя до Музея семьи Императора Николая II.
Добраться до Тобольска из других городов можно любым удобным способом: на самолете, поезде и автомобиле. Средняя стоимость ночи на двоих в трехзвездочном отеле с 27 января по 2 февраля — 6300 рублей.
Бийск
Город считается крупным научным центром Юго-Западной Сибири и имеет 300-летнюю историю.
Начинать прогулку эксперты рекомендуют с Бийской крепости. Увидеть деревянное строение можно будет только на изображениях, планах, так как со временем от нее остались лишь металлические сооружения, например, пушки. Музей Чуйского тракта, музей Алтайской духовной миссии, планетарий — еще одни интересные локации для посещения.
Добраться до города возможно на поезде, либо на самолете до ближайших городов, Барнаула и Горно-Алтайска, где можно сделать пересадку на автобус до самого Бийска. В городе за ночь с 27 января по 2 февраля на двоих в трехзвездочном отеле в среднем будет стоить 3900 рублей.
Мышкин
Малый город Ярославской области предлагает путешественникам погружение в атмосферу старинной купеческой России.
В этом месте располагается единственный во всём мире Музей мыши, а также есть Мышкины палаты. В городе в целом высокая концентрация музеев. В сервисе посоветовали заглянуть в Музей малых форм крестьянской архитектуры, чтобы увидеть старинные деревянные постройки и предметы быта.
Приехать в городок можно на машине или автобусе. Либо можно доехать на поезде до станции Волга, там следует пересесть на общественный транспорт до Мышкина. В среднем, остаться на ночь вдвоем в трехзвездочном отеле с 27 января по 2 февраля в городе обойдется в 3300 рублей.
Шуя
Это один из крупнейших городов Ивановской области. Шуя с более чем 600-летней историей богата на архитектурные памятники.
Эксперты посоветовали туристам посмотреть Никольский собор, ансамбль Воскресенского собора и другие церкви. Также стоит пройтись по местному Арбату — по улице Малахия Белова. Исторически Шуя является родиной мыловарения, поэтому путешественники могут посетить и музей мыла. В январе традиционно проходит фестиваль «Русское Рождество». В течение нескольких дней можно посетить ярмарки, выставки, инсталляции, театральные постановки и мастер-классы.
Добраться можно на автобусе из соседних городов либо на поезде, который приезжает в саму Шую. Ночь в номере на двоих трехзвездочного отеля с 27 января по 2 февраля в среднем обойдется в 5600 рублей.
Ранее, 14 января, сообщалось, что в феврале больше туристов отправятся в поездки по стране. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Так, доля отельных заказов по России за год выросла на 8% и составляет 43%. Самыми востребованными городами у туристов стали Москва, Эсто-Садок, Санкт-Петербург.