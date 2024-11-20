Названы победители конкурса фотографий LPOTY Awards 2024

Фотографом-пейзажистом года стал Эндрю Мильжински из Канады. А приз за лучший снимок получил Рёхэй Ириэ из Японии. Оба мастера получили премию в размере 12,5 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).



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