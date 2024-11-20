Названы победители конкурса фотографий LPOTY Awards 2024

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Объявлены победители конкурса «Лучший фотограф-пейзажист 2024 года». В этом году жюри выбирало лучшие снимки из 3643 заявок, присланных фотографами из разных стран мира.
Фотографу-пейзажисту требовалось предоставить не один качественный снимок, а четыре. Поэтому в конкурсе есть две номинации: «Фотография года» (за отдельные снимки) и «Фотограф года» за портфолио работ.
Фотографом-пейзажистом года стал Эндрю Мильжински из Канады. А приз за лучший снимок получил Рёхэй Ириэ из Японии. Оба мастера получили премию в размере 12,5 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).
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