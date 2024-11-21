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Названы победители фотоконкурса Pet Photography Awards 2024

Объявлены результаты конкурса фотографий домашних животных Pet Photography Awards 2024 года. Организаторы опубликовали снимки победителей и финалистов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
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В категории «Креативное фото» победил снимок двух котят, в категории «Лошадь» — черного коня. Сразу в нескольких категориях победили фото собак. Это номинации «Портрет», «Домашние животные и люди», «Документальная съемка». Несколько снимков получило высокую оценку жюри.

Также организаторы конкурса подготовили небольшое видео, в котором собрали 100 лучших работ участников.

Этот ежегодный Международный конкурс фотографий домашних животных основали в 2019 году. Его создали, чтобы фотографы могли показать миру свое мастерство. Им вручают денежные призы, кубки и сертификаты.