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Названы пищевые привычки, которые способствуют долголетию

Полноценный завтрак, состоящий из источников белков, жиров, полезных углеводов, поможет достичь долголетия. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко.
Источник: Freepik

В качестве варианта полезного завтрака она предложила приготовить два яйца, салат из огурцов, помидоров и перца и заправить его оливковым маслом. Помимо этого, по ее словам, на увеличение продолжительности жизни влияет тщательное пережевывание пищи.

«Это дает возможность ферментам расщепить белок на 100% и использовать этот ресурс для строительства организма», — сказала Лазуренко.

Кроме того, она рекомендует отказаться от кофе, который негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Его можно заменить на зеленый чай. Последняя привычка, которая способствует долголетию, — исключение перекусов.

«Долгожители питаются очень аскетично. У них два-три приема пищи в день без перекусов, потому что пауза дает возможность полностью усваивать еду. Это полезно для работы всего организма. В частности, желудочно-кишечного тракта, всех эндокринных органов и иммунной системы», — заключила врач.

Специалист по правильному питанию и автор книг о здоровом образе жизни Дэн Бюттнер до этого рассказал, что наиболее эффективной стратегией для долголетия будет увеличение доли растительной пищи в рационе и повышение уровня физической активности.