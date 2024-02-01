Названы пищевые привычки, которые способствуют долголетию

«Долгожители питаются очень аскетично. У них два-три приема пищи в день без перекусов, потому что пауза дает возможность полностью усваивать еду. Это полезно для работы всего организма. В частности, желудочно-кишечного тракта, всех эндокринных органов и иммунной системы», — заключила врач.