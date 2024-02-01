Названы пищевые привычки, которые способствуют долголетию

В качестве варианта полезного завтрака она предложила приготовить два яйца, салат из огурцов, помидоров и перца и заправить его оливковым маслом. Помимо этого, по ее словам, на увеличение продолжительности жизни влияет тщательное пережевывание пищи.
«Это дает возможность ферментам расщепить белок на 100% и использовать этот ресурс для строительства организма», — сказала Лазуренко.
Кроме того, она рекомендует отказаться от кофе, который негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Его можно заменить на зеленый чай. Последняя привычка, которая способствует долголетию, — исключение перекусов.
«Долгожители питаются очень аскетично. У них два-три приема пищи в день без перекусов, потому что пауза дает возможность полностью усваивать еду. Это полезно для работы всего организма. В частности, желудочно-кишечного тракта, всех эндокринных органов и иммунной системы», — заключила врач.
Специалист по правильному питанию и автор книг о здоровом образе жизни Дэн Бюттнер до этого рассказал, что наиболее эффективной стратегией для долголетия будет увеличение доли растительной пищи в рационе и повышение уровня физической активности.