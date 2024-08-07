Названы патогены, которые могут вызвать следующую пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список из 30 приоритетных патогенов, которые представляют наибольший риск развития чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В перечень вошли те вирусы и бактерии, от которых пока что не разработаны вакцины или они находятся в ограниченном доступе.
Среди бактерий специалисты выделили возбудителей холеры, чумы, бактериальной дизентерии, сальмонеллеза, а также Klebsiella pneumoniae, которая может вызвать пневмонию, сепсис (инфекционное заражение крови), менингит и другие тяжелые заболевания.
Кажется, что это давно забытые заболевания, которые не могут перерасти в пандемию в современном мире. Однако, по данным ВОЗ, только в мае 2024 года было зарегистрировано более 45 тысяч случаев холеры.
К потенциально опасным вирусным инфекциям отнесли возбудители лихорадки денге и желтой лихорадки, а также вирус Зика. Эти заболевания передается кровососущими насекомыми и в России не встречаются, но могут быть завезены из Азии, Африки и Южной Америки.
Оспа также попала в новый список ВОЗ. Такие разновидности, как оспа обезьян и натуральная оспа, могут стать причинами следующей пандемии. Дело в том, что натуральную оспу победили в 70-е годы, вакцинация прекратилась, из-за чего коллективный иммунитет к вирусу упал.
Что касается оспы обезьян, с января 2022 по апрель 2024 года в Южной и Северной Америке, Африке, Европе и Азии было зарегистрировано 97 тысяч случаев этого заболевания. Оно передается при тесном контакте с человеком и при поедании мяса больного животного.
Также особо опасными патогенами специалисты ВОЗ признали вирусы, вызывающие грипп А, Эболу, конго-крымскую геморрагическую лихорадку и другие заболевания.
ВОЗ подчеркнула, что представленный список патогенов не означает, что нашу цивилизацию ждет неминуемая смерть. Перечень вирусов и микробов существует для того, чтобы направить ученых в нужное русло для решения особо важных проблем. Обеспечение человечества необходимой вакциной поможет предотвратить возможные эпидемии.
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Анна Морозова