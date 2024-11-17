Названы основные «виновники» вздутия живота

Врач отметил, что некоторые из наиболее распространенных причин вздутия живота связаны с едой и особенностями ее усвоения организмом. Он объяснил, что двумя основными виновниками газообразования могут быть лактоза и фруктоза. В особенности часто вздутие после их употребления возникает у взрослых и пожилых людей.