Названы основные признаки токсичной мамы

«Еще один признак: чтобы достичь желаемой реакции или поведения ребенка, угрожаете или даже можете оскорбить», — рассказала она.

О токсичности также говорит нежелание признавать личные границы ребенка.

«Например: “Я лучше знаю, что сегодня надеть, ты еще маленький, чтобы решать”. Ну и что, что он маленький? Он воспринимает этот мир по-своему, и не факт, что это неправильно», — добавила психолог.

Еще одна ошибка — при ярких эмоциональных состояниях своего сына или дочери вы намеренно не обращаете внимания.

«Например, девочка пришла из школы и плачет, потому что поссорилась с одноклассницами. Мама: “Подумаешь, сколько еще будет таких подруг, не обращай внимания”, — отметила Макушкина.

Токсичная мама также не может или не хочет радоваться успехам ребенка.

«Просто маме кажется, что это незначимо. Например: “Всего одна пятерка? Можно было бы и больше”, — прокомментировала специалист.

Не лучшим выходом будет врать ребенку, чтобы добиться желаемого от него. А также доказывать, что в его годы мама уже обладала более существенными достижениями.

«Когда аргументы, с точки зрения матери, исчерпаны, то она может использовать физическое насилие. Часто все выпады матери на ребенка — это следствие ее психологических и психических проблем», — резюмировала эксперт.