Названы основные ошибки в организации автопутешествия с питомцем

«Персональная аптечка должна быть не только у водителя — для всеобщего спокойствия она необходима и животному. Ведь автопутешествие может пролегать через некрупные населенные пункты, в которых может быть непросто найти ветеринарную аптеку, если она вдруг потребуется. Лучше всего, если аптечка будет состоять из персональных рекомендаций ветеринара. В стандартный набор обычно входят противорвотные средства, специальный бинт, абсорбент, средство от блох и клещей, в том числе клещеудалитель, обезболивающее, успокоительное и т. п. », — заключили эксперты.