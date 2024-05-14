Названы основные ошибки в организации автопутешествия с питомцем

Первая ошибка — откладывать знакомство с автомобилем на потом.
«Любая поездка может стать сильным стрессом для питомца, редко бывающего в автомобиле. Но откладывать “тренировку” навыка до момента острой необходимости не стоит: лучшим решением будет начать прививать четвероногому другу привычку ездить на авто с малых лет», — считают специалисты.
Они рекомендовали начинать приучать животных с коротких поездок, вызывающих приятные ассоциации. По их словам, хозяин может взять питомца в магазин за вкусным лакомством или вместе прокатиться до любимого парка.
«Важно, чтобы питомец хорошо изучил салон перед первым мини-путешествием: нужно дать ему осмотреться и принюхаться, а также важно не закрывать двери авто до того, пока тот не почувствует себя в безопасности. Кстати, если автомобилист планирует путешествовать с тем, кого еще не знает его пушистый друг, стоит также заранее познакомить пассажиров», — добавили в сервисе.
Вторая ошибка — предпочитать удобство правилам. Эксперты обратили внимание на то, что у питомца должно быть четко обозначенное место в салоне авто. Согласно ПДД, во время передвижения животное считается грузом, который должен быть зафиксирован. В противном случае резко возрастает риск ДТП, а водителю грозит штраф в размере 500 рублей.
«Пренебрегать правилами перевозки четвероногих не стоит. Для небольших пород подойдут зафиксированные на сиденье переноски. Для средних и крупных питомцев лучшим вариантом станет специальная шлейка, которую можно пристегнуть к ремню безопасности или к другим элементам салона, а если задние сиденья свободны, можно воспользоваться автогамаком, который раскладывается на весь ряд кресел. Для особо габаритных животных в универсалах или кроссоверах допускается перевозка в багажном отделении. Чтобы отгородить активного питомца от водителя, можно использовать специальную сетку, которую можно найти в зоомагазине», — объяснили специалисты.
Кроме того, не стоит давать коту или собаке большие порции еды как во время поедки, так и перед началом пути. Эксперты посоветовали для комфортного самочувствия четвероногого друга обеспечить небольшими, но частыми перекусами, а главное — запастись несколькими бутылками воды во избежание обезвоживания.
Также не следует превышать скорость при движении и быстро ехать к пункту назначения.
«Гораздо безопаснее и комфортнее для животного будет поступать наоборот: продумать маршрут с регулярными остановками для выгула каждые 2,5−3 часа. Однако не стоит останавливаться на обочинах дороги с большим потоком машин или территории заправок — они небезопасны для питомца. Лучшим вариантом станет выезд на тихую дорогу у леса или дачных участков», — отметили в сервисе.
Эксперты напомнили, что даже если питомец отличается ласковым нравом и завидным терпением, стрессовая ситуация поездки на авто может изменить его поведение до неузнаваемости. Избежать следов от когтей или выделений можно, постелив на сиденья абсорбирующие пеленки или впитывающую ткань, посоветовали специалисты. Кроме того, можно взять с собой спрей для чистки тканей, антисептик и влажные салфетки: ими можно будет протирать животному лапы после каждой остановки и выхода на улицу.
Не нужно рассчитывать на стандартную автоаптечку, подчеркнули специалисты.
«Персональная аптечка должна быть не только у водителя — для всеобщего спокойствия она необходима и животному. Ведь автопутешествие может пролегать через некрупные населенные пункты, в которых может быть непросто найти ветеринарную аптеку, если она вдруг потребуется. Лучше всего, если аптечка будет состоять из персональных рекомендаций ветеринара. В стандартный набор обычно входят противорвотные средства, специальный бинт, абсорбент, средство от блох и клещей, в том числе клещеудалитель, обезболивающее, успокоительное
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