Названы опасные последствия привычки ходить по дому в уличной обуви

В свою очередь, ученые из Северо-Восточного университета (Бостон, штат Массачусетс) выяснили, что насадки для душа и зубные щетки содержат огромное количество вирусов, некоторые из которых ранее не были известны науке. Из 614 найденных вирусов 314 встречались только в одном образце, двух одинаковых образцов не было. Ученые отмечают, что каждая насадка для душа и зубная щетка были похожи на «маленькие острова», между ними оказалось очень мало общего. Открытие показало, что каждая насадка для душа и зубная щетка представляют собой изолированные экосистемы вирусов и бактерий. Например, вирусы, обитающие на насадках для душа, связаны с бактериями, встречающимися в почве и питьевой воде, в то время как вирусы на зубных щетках связаны с человеческим микробиомом.