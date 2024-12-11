Названы опасные последствия привычки ходить по дому в уличной обуви

Распространенная среди жителей США привычка ходить по дому в уличной обуви может быть опасной для здоровья. С подошвой в дом могут попасть опасные микроорганизмы. Об этом в комментарии изданию «Лента.ру» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По словам биотехнолога, привычка ходить в уличной обуви по дому повышает риск распространения опасных бактерий, в частности — стрептококка и стафилококка. Эти патогены могут проникнуть в организм через микроповреждения кожи, слизистые оболочки или дыхательные пути. Впоследствии они могут стать причиной заболеваний. Попав в организм, стрептококк и стафилококк могут провоцировать кожные воспаления — например, фолликулит и абсцесс.
Она также напомнила, что в биологических жидкостях и отходах жизнедеятельности эти бактерии могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких суток. Таким образом, если ходить в уличной обуви по квартире, а потом пройтись босиком, велик риск попадания инфекции в организм через мельчайшие раны и микропорезы на ступнях.
«На подошву практически любой обуви попадают фекальные бактерии, например, бактерия Escherichia coli. Большинство ее штаммов не причиняет вреда организму человека, но бывают и патогенные виды, которые могут стать причиной инфекций желудочно-кишечного тракта, приводить к пищевым отравлениям и серьезным урологическим инфекциям. Также не стоит забывать и о реагентах на подошве, которые являются достаточно сильными раздражителями, способными вызвать дерматит», — объяснила эксперт.
Биотехнолог предупредила, что наиболее опасны «уличные» микроорганизмы для пожилых и людей со сниженным иммунитетом. Кроме того, в зоне риска находятся домашние животные, которые могут заразиться, например, глистами и рядом вирусных инфекций.
Ранее ученые выяснили, что домашние микроволновки могут быть рассадником патогенных бактерий. Исследователи взяли пробы из 30 микроволновок, используемых в домашних условиях. В результате ученые определили 101 штамм бактерий, большинство из которых — бациллы, микрококки и стафилококки. Также были обнаружены патогенные бактерии, связанные с продуктами питания, такие как клебсиеллы, энтеробактерии и лактококки.
В свою очередь, ученые из Северо-Восточного университета (Бостон, штат Массачусетс) выяснили, что насадки для душа и зубные щетки содержат огромное количество вирусов, некоторые из которых ранее не были известны науке. Из 614 найденных вирусов 314 встречались только в одном образце, двух одинаковых образцов не было. Ученые отмечают, что каждая насадка для душа и зубная щетка были похожи на «маленькие острова», между ними оказалось очень мало общего. Открытие показало, что каждая насадка для душа и зубная щетка представляют собой изолированные экосистемы вирусов и бактерий. Например, вирусы, обитающие на насадках для душа, связаны с бактериями, встречающимися в почве и питьевой воде, в то время как вирусы на зубных щетках связаны с человеческим микробиомом.