Названы опасные последствия избытка витамина В6 в организме

По словам ученых, взрослым в возрасте от 19 до 50 лет требуется 1,3 мг витамина В6 в день. Рекомендуемая доза ниже для подростков и детей и выше для людей в возрасте 51 года и старше (1,7 мг для мужчин и 1,5 мг для женщин), а также для кормящих и беременных женщин (1,9 мг).