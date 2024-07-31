Названы опасные для кошек комнатные растения

В них содержится оксалат натрия. Это токсичное вещество. Надкусив лист или стебель растения, животное может отравиться и получить ожоги слизистых, раздражение мордочки и отек полости рта. Кроме того, питомец начнет страдать от слюнотечения и кашля, ему станет трудно глотать. Нередко кот теряет аппетит и отказывается от воды. Также могут начаться рвота и проблемы с дыханием.