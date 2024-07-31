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Названы опасные для кошек комнатные растения

Многие кошки едят домашние растения. Это нужно им для дополнения рациона. Кроме того, с помощью комнатных цветов питомцы избавляются от комочков шерсти в желудке. Однако некоторые растения для них очень опасны.

Источник: Unsplash

Домашние цветы, которые могут навредить котам, назвали эксперты портала «Объясняем. РФ».

Виды фикусов

Источник: Unsplash / CC0

Здесь есть целый ряд разновидностей: фикус Бенджамина, лират, каучуконосный и микрокарп. Сок каждого из них ядовит даже для человека. Животные, попробовав это растение на вкус, испытают сильную боль, к ней добавятся отек слизистой, рвота и диарея. Если сок растения попадет в глаза питомца, у него может ухудшиться зрение.

Алоэ вера и хедера (плющ)

Источник: Unsplash / CC0

В них содержится сапонин. Это вещество, которое может привести к расстройству пищеварения и раздражению полости рта питомца. Иногда отравление сопровождается обезвоживанием и судорогами.

Чаще всего хедеру выращивают в висящих кашпо, и питомцы едят ее побеги, свисающие вниз.

Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум

Источник: Unsplash.com

В них содержится оксалат натрия. Это токсичное вещество. Надкусив лист или стебель растения, животное может отравиться и получить ожоги слизистых, раздражение мордочки и отек полости рта. Кроме того, питомец начнет страдать от слюнотечения и кашля, ему станет трудно глотать. Нередко кот теряет аппетит и отказывается от воды. Также могут начаться рвота и проблемы с дыханием.

Источник: Unsplash / CC0

Спатифиллум вызывает еще волдыри и другие повреждения слизистых во рту животного.

Как уберечь питомца и цветы

Владельцу животных нужно обязательно уточнить у ветеринара, какие растения нельзя держать дома. От ядовитых цветов стоит избавиться. Либо расставить горшки с растениями так, чтобы питомец не мог до них добраться.

Источник: Unsplash / CC0

По словам экспертов, постоянные попытки кошки попробовать комнатные растения — это тревожный симптом. Он может указывать на авитаминоз, заражение паразитами или сильный стресс животного, поэтому стоит обратиться к ветеринару.

Можно посадить специальную траву для кошек — Циперус Зумула, она продается в зоомагазинах. Такая зелень улучшит пищеварение животного. Кроме того, в ней есть необходимые питомцу витамины.

Источник: Legion-Media

Первые признаки отравления ядовитым растением: рвота, диарея, кошка ведет себя беспокойно и не хочет есть. При таких симптомах нужно срочно везти животное к ветеринару. Он поставит диагноз и назначит лечение. Если пытаться помочь кошке самостоятельно, может стать только хуже. Если пройдет больше двух часов, яд растения может оказать воздействие на нервную систему животного.

Оно потеряет сознание, и помочь будет сложнее.

Отметим, есть пять вещей, которые могут серьезно напугать кошку. Это резкие запахи, неожиданные движения, вода и другое.

Айгуль Сабитова