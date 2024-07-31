Названы опасные для кошек комнатные растения

Домашние цветы, которые могут навредить котам, назвали эксперты портала «Объясняем. РФ».
Виды фикусов
Здесь есть целый ряд разновидностей: фикус Бенджамина, лират, каучуконосный и микрокарп. Сок каждого из них ядовит даже для человека. Животные, попробовав это растение на вкус, испытают сильную боль, к ней добавятся отек слизистой, рвота и диарея. Если сок растения попадет в глаза питомца, у него может ухудшиться зрение.
Алоэ вера и хедера (плющ)
В них содержится сапонин. Это вещество, которое может привести к расстройству пищеварения и раздражению полости рта питомца. Иногда отравление сопровождается обезвоживанием и судорогами.
Чаще всего хедеру выращивают в висящих кашпо, и питомцы едят ее побеги, свисающие вниз.
Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум
В них содержится оксалат натрия. Это токсичное вещество. Надкусив лист или стебель растения, животное может отравиться и получить ожоги слизистых, раздражение мордочки и отек полости рта. Кроме того, питомец начнет страдать от слюнотечения и кашля, ему станет трудно глотать. Нередко кот теряет аппетит и отказывается от воды. Также могут начаться рвота и проблемы с дыханием.
Спатифиллум вызывает еще волдыри и другие повреждения слизистых во рту животного.
Как уберечь питомца и цветы
Владельцу животных нужно обязательно уточнить у ветеринара, какие растения нельзя держать дома. От ядовитых цветов стоит избавиться. Либо расставить горшки с растениями так, чтобы питомец не мог до них добраться.
По словам экспертов, постоянные попытки кошки попробовать комнатные растения — это тревожный симптом. Он может указывать на авитаминоз, заражение паразитами или сильный стресс животного, поэтому стоит обратиться к ветеринару.
Можно посадить специальную траву для кошек — Циперус Зумула, она продается в зоомагазинах. Такая зелень улучшит пищеварение животного. Кроме того, в ней есть необходимые питомцу витамины.
Первые признаки отравления ядовитым растением: рвота, диарея, кошка ведет себя беспокойно и не хочет есть. При таких симптомах нужно срочно везти животное к ветеринару. Он поставит диагноз и назначит лечение. Если пытаться помочь кошке самостоятельно, может стать только хуже. Если пройдет больше двух часов, яд растения может оказать воздействие на нервную систему животного.
Оно потеряет сознание, и помочь будет сложнее.
Отметим, есть пять вещей, которые могут серьезно напугать кошку. Это резкие запахи, неожиданные движения, вода и другое.
Айгуль Сабитова