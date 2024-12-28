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Названы области мозга, отвечающие за страх перед насекомыми

Ученые из Университета Тренто установили, что страх перед насекомыми обусловлен работой мозжечка, миндалевидного тела, височных долей, фронтальной коры и таламуса.

Источник: Газета.Ру

Результаты исследования опубликованы в журнале Psychophysiology.

Фобия мелких животных, включая страх перед насекомыми, пауками и грызунами, затрагивает около 10% населения. Несмотря на ее широкое распространение, неврологические механизмы, лежащие в основе этого состояния, до сих пор остаются малоизученными.

Чтобы понять причины такого страха, ученые провели анализ мозговых структур людей с фобией, используя передовые методы нейровизуализации и машинного обучения. В исследовании приняли участие 122 взрослых человека, среди которых у 32 были диагностировали фобию мелких животных. Остальные 90 участников были определены в контрольную группу.

Все участники прошли МРТ-сканирование, которое затем было обработано с использованием алгоритмов машинного обучения для анализа структурных особенностей их мозга.

Результаты показали, что люди с фобией мелких животных имеют заметные анатомические отличия в мозге по сравнению с контрольной группой. Используя модель бинарной машины опорных векторов, ученые смогли классифицировать участников с фобией с точностью до 80%. Анализ выявил ключевые области мозга, которые играют роль в развитии фобий.

Среди них — мозжечок, который, помимо своей традиционной функции координации движений, участвует в обработке эмоций и реакциях на страх. Миндалевидное тело, ответственное за восприятие угроз, усиливает эмоциональные реакции, а височные доли, связанные с памятью, помогают создавать эмоциональную значимость фобических стимулов. Также были выявлены изменения в орбитофронтальной коре и лобных областях, которые регулируют эмоции и поведение, и таламусе, усиливающем сенсорную реакцию на фобические стимулы.