Названы области мозга, отвечающие за страх перед насекомыми

Среди них — мозжечок, который, помимо своей традиционной функции координации движений, участвует в обработке эмоций и реакциях на страх. Миндалевидное тело, ответственное за восприятие угроз, усиливает эмоциональные реакции, а височные доли, связанные с памятью, помогают создавать эмоциональную значимость фобических стимулов. Также были выявлены изменения в орбитофронтальной коре и лобных областях, которые регулируют эмоции и поведение, и таламусе, усиливающем сенсорную реакцию на фобические стимулы.