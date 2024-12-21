Названы новые модные любимцы праздничного сезона

В частности, интерес к плюшевым игрушкам резко возрос на фоне пандемии: за первые девять месяцев этого года продажи увеличились на 115 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года, тогда как общий рост продаж игрушек составил 38 процента. Сегодня потребители все чаще ищут экзотические виды, которые стали популярными благодаря анимации и видеоиграм. К примеру, интерес к аксолотлям вырос в июне 2021 года после их появления в видеоиграх.