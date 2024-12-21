Названы новые модные любимцы праздничного сезона

Полуводные южноамериканские родственники морских свинок капибары стали одной из главных тем этого праздничного сезона. На витринах магазинов покупатели могут обнаружить разнообразные товары с изображением этих животных: от тапочек до сумок и халатов. Мягкие капибары, а также эластичные и набивные игрушки представлены наряду с множеством других сувениров, включая футболки, чехлы для телефонов, кружки и брелки.
В последние годы эти модные грызуны занимают особое место в розничной торговле. На смену аксолотлям, которые были в центре внимания в 2023 году, пришли капибары. Подчеркивается, что такие звери, как совы и ленивцы, также привлекают внимание покупателей. В свою очередь, эксперты отмечают, что социальные сети играют ключевую роль в формировании популярных трендов в игрушечной индустрии.
Владелец магазина игрушек Ричард Дерр подчеркивает, что социальные сети создают возможности для представления новых персонажей и животных. Он заявляет, что успех животного как товара может быть кратким, и новинка может быстро смениться другим хитом. Как утверждает вице-президент исследовательской компании Circana Джули Леннетт, важно уметь поддерживать интерес потребителей. По его мнению, если блогер не освещает новинки, они быстро забываются.
В частности, интерес к плюшевым игрушкам резко возрос на фоне пандемии: за первые девять месяцев этого года продажи увеличились на 115 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года, тогда как общий рост продаж игрушек составил 38 процента. Сегодня потребители все чаще ищут экзотические виды, которые стали популярными благодаря анимации и видеоиграм. К примеру, интерес к аксолотлям вырос в июне 2021 года после их появления в видеоиграх.
Дизайнер Кассандра Клейтон отмечает, что уникальные и коллекционные игрушки становятся все более востребованными, включая среди взрослых. Они становятся предметом интереса для всех возрастов на фоне роста популярности концепции самозаботы. Среди необычных игрушек, которые замечает Клейтон, можно назвать чучело водяного медведя, известного также как тихоходка.
«Это не самый привлекательный персонаж, но видно, как индустрия начинает обращать внимание на таких персонажей», — считает она, предполагая, что это может стать следующей тенденцией.
Определение следующего популярного животного — задача не из легких для производителей игрушек, по словам специалиста Шэрон Прайс Джон. Компания, имеющая почти 500 магазинов, активно следит за текущими трендами в социальных сетях и общается с покупателями для выявления новых идей.
Хотя разработка новой игрушки обычно занимает около года, в случае сильного интереса процесс может ускориться. Иногда компания тестирует небольшую партию товаров онлайн, чтобы проверить их востребованность.
Мировые выставки также служат важной платформой для отслеживания нового и интересного. Примером служат интерактивные цифровые домашние животные пунируны, которые набирают популярность в Японии и могут вскоре появиться в США, согласно мнению экспертов.
Завоевание популярности среди публики может обеспечить успех на рынке, как показал случай с весенним зеленым лягушонком, который благодаря пользовательскому контенту стал хитом продаж, и было продано почти 2 миллиона экземпляров.
Капибары, благодаря своему дружелюбному и расслабляющему образу, становятся любимцами покупателей. Игрушки, представляющие этого грызуна, распродаются, находятся в тренде и продолжают вдохновлять хоть и уже считаются менее традиционными героями, но их популярность возрастает в праздничный период, а учебные заведения и розничные сети охватывает новая волна капибарного увлечения.