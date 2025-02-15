Названы неприятные симптомы «холодового дерматита»

Она подчеркнула в беседе с РИА «ФедералПресс», что люди с дерматологическими заболеваниями особенно уязвимы перед холодом. Поэтому необходимо наносить на кожу плотные увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и натуральными маслами. Для минимизации вреда также стоит закрывать лицо, шею и руки. А вот от агрессивных моющих средств и слишком горячей воды лучше отказаться.