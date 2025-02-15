Названы неприятные симптомы «холодового дерматита»

«Холод провоцирует сухость кожи из-за сужения кровеносных сосудов. Это приводит к снижению кровоснабжения, бледности и потере эластичности. Ситуацию усугубляют отопительные системы, которые делают воздух в помещениях более сухим», — отметила эксперт.
Она подчеркнула в беседе с РИА «ФедералПресс», что люди с дерматологическими заболеваниями особенно уязвимы перед холодом. Поэтому необходимо наносить на кожу плотные увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и натуральными маслами. Для минимизации вреда также стоит закрывать лицо, шею и руки. А вот от агрессивных моющих средств и слишком горячей воды лучше отказаться.
Ранее дерматолог дала советы по уходу за сухой кожей зимой. Кроме того, названы признаки, по которым можно определить раковую родинку. А ещё россиян предупредили о популярных привычках, ускоряющих старение.