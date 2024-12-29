Названы неожиданные полезные свойства мандаринов

У эфирных масел, которые содержатся в мандаринах, есть успокаивающий эффект. Их аромат помогает снизить тревожность, улучшить настроение и справиться с бессонницей. Кроме того, вещества, содержащиеся в кожуре фрукта, мягко и положительно воздействуют на нервную систему, помогая расслабиться. Ощутить этот эффект можно просто почистив мандарин и вдохнув его аромат.