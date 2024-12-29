Названы неожиданные полезные свойства мандаринов

Издание «Ридус» описало пять полезных свойств этих новогодних плодов.
Помогают укреплять иммунитет
Мандарины богаты витамином C, который укрепляет защитные функции организма. Этот антиоксидант улучшает работу иммунной системы, защищает клетки от повреждений и ускоряет восстановление после простуды. Кроме того, цитрусовые содержат флавоноиды, которые помогают организму бороться с воспалением и инфекциями.
Улучшают состояние кожи
Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, в том числе витамина A и C, мандарины ускоряют обновление клеток кожи. Эти вещества уменьшают вредное воздействие свободных радикалов, замедляют процессы старения. Кроме того, стимулируется выработка коллагена, благодаря чему кожа становится более упругой и гладкой. Экстракты мандариновой кожуры в связи с их осветляющими и тонизирующими свойствами часто используются в косметических средствах.
Улучшают пищеварение
В мандаринах есть клетчатка, которая нужна для здоровой работы ЖКТ. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в кожуре плода, помогают регулировать уровень кислотности желудка. Это полезно для тех, кто страдает от неприятных ощущений после еды.
Снижают уровень стресса
У эфирных масел, которые содержатся в мандаринах, есть успокаивающий эффект. Их аромат помогает снизить тревожность, улучшить настроение и справиться с бессонницей. Кроме того, вещества, содержащиеся в кожуре фрукта, мягко и положительно воздействуют на нервную систему, помогая расслабиться. Ощутить этот эффект можно просто почистив мандарин и вдохнув его аромат.
Полезны для сердечно-сосудистой системы
Также плоды содержат калий и магний, которые важны для здоровья сердца и сосудов. Калий помогает регулировать кровяное давление, предотвращая его повышение. Магний же улучшает состояние стенок сосудов, делая их более эластичными. Также цитрусовые уменьшают уровень плохого холестерина в крови. Это связано с пектином и антиоксидантами, которые в них содержатся.
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