Названы неочевидные ранние симптомы диабета II типа. Исследование

Шкала опросника варьируется от 0 до более 20: у людей с самым высоким баллом вероятность развития диабета в течение 10 лет составляет 50%. Для исследования отобрали тех, у кого 12 баллов и выше, но не был диагностирован диабет или преддиабет. По сравнению со здоровой контрольной группой отличия нашлись: признаки нейропатии встречались чаще. У одних это выражалось в ощущениях колющего и простреливающего характера, у других — периодические ноющие и жгучие боли, онемение и аллодинии (сильный дискомфорт, который возникает от раздражителей, не вызывающих болезненности у здорового человека). Кроме того, у людей с повышенным риском развития диабета конечности иначе ощущают тепло и холод, чем у добровольцев, у которых такого риска нет. У первых руки и ноги начинают чувствовать холод при меньшей температуре, говорится в исследовании.