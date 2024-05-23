Названы неочевидные ранние симптомы диабета II типа. Исследование

Исследователи из Университета Земмельвайса (старейший медицинский вуз Венгрии) обнаружили незначительные неврологические отклонения (признаки нейропатии) у здоровых людей, указывающие на повышенный риск развития у них в перспективе сахарного диабета II типа. Такими признаками стали онемение и покалывание в руках и ногах. Об этом сообщили на официальном сайте венгерского университета, а научные результаты представлены в журнале Frontiers in Endocrinology.
Нейропатия — патология нервной системы, которая является частым долгосрочным осложнением диабета и может возникнуть даже у пациентов с преддиабетом. Со временем высокий уровень сахара в крови может повредить мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают нервы питательными веществами, что приводит к повреждению нервов и возможной потере нервных волокон. Симптомы периферической диабетической нейропатии включают онемение, покалывание, ощущение жжения, боль, судороги и слабость в конечностях.
Хотя диагноз диабет или преддиабет основывается на лабораторных тестах, выявление людей с более высоким риском развития диабета также возможно с помощью иных методов диагностики, считают ученые. В исследование были включены взрослые пациенты старше 18 лет, посещавшие амбулаторную клинику диабета и общей медицины при Университете Земмельвайса с 2020 по 2023 год. Ранние признаки нейропатии обнаружились у некоторых участников как при преддиабете, так и при уже диагностированном заболевании. Всего было обследовано 44 пациента с повышенным риском развития болезни, а также 28 пациентов контрольной группы (без подобного риска).
Для отбора пациентов применялся метод оценки, широко используемый врачами общей практики и специалистами по ранней профилактике диабета. Findrisk — опросник, который рассчитывает вероятность развития диабета в ближайшие десять лет на основе образа жизни и факторов здоровья. К ним относятся возраст, артериальное давление, индекс массы тела, окружность живота, частота физических упражнений, потребление фруктов и овощей, а также семейный анамнез диабета 2 типа.
Шкала опросника варьируется от 0 до более 20: у людей с самым высоким баллом вероятность развития диабета в течение 10 лет составляет 50%. Для исследования отобрали тех, у кого 12 баллов и выше, но не был диагностирован диабет или преддиабет. По сравнению со здоровой контрольной группой отличия нашлись: признаки нейропатии встречались чаще. У одних это выражалось в ощущениях колющего и простреливающего характера, у других — периодические ноющие и жгучие боли, онемение и аллодинии (сильный дискомфорт, который возникает от раздражителей, не вызывающих болезненности у здорового человека). Кроме того, у людей с повышенным риском развития диабета конечности иначе ощущают тепло и холод, чем у добровольцев, у которых такого риска нет. У первых руки и ноги начинают чувствовать холод при меньшей температуре, говорится в исследовании.
Полученные данные помогут пациентам со средним и высоким риском снизить вероятность наступления диабета 2 типа.
«Некоторые факторы, такие как возраст или семейный анамнез диабета, нельзя изменить, но можно поменять образ жизни: регулярно выполнять физические упражнения, есть больше фруктов и овощей (клетчатки) и понизить артериальное давление», — заявил один из авторов исследования, профессор кафедры медицины и онкологии Университета Земмельвайса Петер Кемплер.
Диабет — хроническое заболевание, которое возникает либо в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин (гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови). Без соответствующего лечения болезнь может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечностей, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. Известно два типа сахарного диабета — первого типа (инсулинозависимый) и второго (инсулинонезависимый).
Ранее тюменские ученые научились определять предрасположенность человека к развитию сахарного диабета второго типа по двум генетическим маркерам. Они провели 64 добровольцами комплексные клинико-лабораторные, иммунохимические и генетические обследования. Выяснилось: два генетических маркера (TCF7L2 и PPARG) позволяют заранее указать предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа. Это открытие способно помочь практикующим врачам (терапевтам и эндокринологам), если исследование генетических маркеров включить в протоколы обследования пациентов с преддиабетом.