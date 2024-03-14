Названы научные лайфхаки, с которыми получатся вкусные блины, даже если вы на кухне первый раз

Оставьте тесто на 15−20 минут перед началом жарки. Это поможет ему «отдохнуть» и стать более однородным. Во время этого «отдыха» тесто может немного подняться, что сделает блины более пышными. Кроме того, это время дает шанс муке впитать жидкость, что сделает консистенцию теста более однородной. И еще один лайфхак: чем меньше вы перемешиваете тесто, тем пышнее будут блины.