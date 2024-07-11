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Названы научно обоснованные советы о том, как уснуть в самолете

Используйте наушники с шумоподавлением и правильно выбирайте место.

Источник: Freepik

Во время полета большинство людей не могут заснуть из-за шума в салоне самолета. Пассажиры разговаривают, дети плачут, а работающие двигатели создают дополнительный гул.

Если же вам посчастливилось заснуть, но вы заняли место рядом с проходом, то через вас наверняка будут пытаться пролезть другие пассажиры, чтобы выйти в туалет. И как в таком случае можно продолжать спать?

В редакции National Geographic дали несколько проверенных советов, как можно уснуть в самолете на несколько часов.

Как справиться с некомфортной температурой

Температура в самолете колеблется между 21 и 25 градусами. Одним пассажирам становится слишком жарко, в то время как другим — холодно. По мнению эксперта по сну, оптимальная температура для хорошего сна — 18−20°С. В зависимости от продолжительности полета, вам может понадобится плед или вентилятор.

Как справиться с шумом

Самолет создает шум в районе 85 децибел, что вредно для наших ушей. И это, конечно, мешает уснуть.

Чтобы блокировать шум, эксперты советуют использовать наушники с шумоподавлением или беруши. Они заблокируют детский плач и разговоры пассажиров и дадут спокойно уснуть.

Правильный выбор кресла и положения для сна

Вы наверняка прибегали к использованию откидного столика в качестве подголовника, однако так делать не стоит. Так, вы создаете нагрузку на позвоночник и шею, что может привести к защемлению нервов или онемению.

Эксперты советуют хотя бы немного откинуть кресло. Это снизит нагрузку на шею и позвоночник. Также можно приобрести специальные подушки — одну для шеи и вторую для копчика. Чем больше поддержки вы окажете телу, тем больше шансов спокойно уснуть во время полета.

Чтобы можно было вытянуть ноги, когда вариант полететь в бизнес-классе отсутствует, выбирайте места рядом с аварийными выходами или в начале эконом-класса. Как правило, там больше места перед сиденьем.

Помимо прочего, чтобы справиться с неудобным положением, снимите обувь. Так, по телу тепло будет распределяться равномерно.

Лекарства и снотворные

Помимо пледов, наушников и масок для сна также можно использовать успокоительные препараты, особенно если вы боитесь летать. Однако перед их применением стоит проконсультироваться со специалистом.

В качестве альтернативы лекарствам эксперты также советуют медитировать перед сном, читать книгу или слушать музыку.

Анна Морозова