Названы настоящие имена Труса, Балбеса и Бывалого

Однако также у Гайдая до «Операция “Ы”» и «Кавказской пленницы» выходили короткометражки о полюбившихся советскому зрителю персонажах. Одной из них была «Пес Барбос и необычный кросс», где Бывалого звали Гаврила, а Балбес и Трус были Николаями, уточняет издание. За основу Гайдай взял сюжет одного из произведений поэта Степана Олейника.