Названы настоящие имена Труса, Балбеса и Бывалого

Издание ссылается на номер журнала «Советский экран», в котором указано, что Труса, Балбеса и Бывалого звали соответственно Дмитрий Зелинский, Василий Дорошин и Федор Бурлаков.
Однако также у Гайдая до «Операция “Ы”» и «Кавказской пленницы» выходили короткометражки о полюбившихся советскому зрителю персонажах. Одной из них была «Пес Барбос и необычный кросс», где Бывалого звали Гаврила, а Балбес и Трус были Николаями, уточняет издание. За основу Гайдай взял сюжет одного из произведений поэта Степана Олейника.
Накануне сообщалось, что фильм по мотивам советской комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая выйдет на ТНТ 31 декабря 2024 года.