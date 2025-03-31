Названы наиболее уязвимые для мошенников категории людей

Ко второй категории она отнесла состоятельных и авторитетных людей, отметив, что схема по их «разводу» более сложная, но итог аналогичный. «В таких случаях фигурируют псевдо-консультанты из финансового сектора, а люди, которым опять-таки есть что терять, подвержены влиянию. На фоне этого играет и меркантильность, желание влегкую заработать деньги. Как говорится в народе: “жадность фраера сгубила”, — и это актуально в любой стране», — пояснила Неги.