Названы наиболее частые причины увольнения россиян

Также 18% респондентов назвали причиной конфликты с коллегами и начальством, 17% — желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% — желание работать рядом с домом, а 6% — переехать в другой город или страну. При этом 8% опрошенных россиян никогда не увольнялись.