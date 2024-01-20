Названы мужские и женские имена, которые отталкивают потенциальных партнеров

Фавориты и аутсайдеры среди имен

Авторами нового исследования стали специалисты сервиса для знакомств Мамба — они решили выяснить, какие мужские и женские имена кажутся россиянам наиболее привлекательными. Оказалось, женщинам больше нравятся имена Александр (26%), Дмитрий (17%), Алексей (14%), Андрей (13%) и Роман (11%). Меньше всего строить отношения россиянки хотят с Эдуардами, Тарасами и Прохорами — а 13% даже поделились, что в прошлом они встречались с мужчинами, за чьи имена им было стыдно.

Мужчинами же не хотели бы вступать в отношения с женщинами, чьи имена — Зинаида, Клавдия или Раиса. Самыми же популярными женскими именами у россиян оказались:

Анна;

Виктория;

Екатерина;

Юлия;

Ольга

В рассуждениях о том, насколько важно имя будущего партнера, мнения респондентов разделись: большинство женщин (36%) хотели бы, чтобы имя мужчины, с которым они собираются строить отношения, им нравилось, а 12% назвали имя главным критерием для выбора. У мужчин же ситуация иная — на имя партнерши обращают лишь 7% участников опроса, для которых оно действительно может повлиять на решение о знакомстве с девушкой.

Почему нам так важно имя будущего партнера

Для многих из нас романтические отношения — одна из самых главных ценностей в жизни. Поэтому люди относятся к выбору партнера очень ответственно и стараются учитывать множество критериев — иногда имя потенциального спутника или спутницы всей жизни как раз является одним из них.

Возможно, вы замечали, что одни имена вам нравятся больше, чем другие, а какие-то по совершенно непонятным причинам могут вызывать негативные эмоции. Дело в том, что эти причины обычно лежат в области нашего бессознательного. В течении жизни у нас формируется определенное отношение к вещам на основании опыта и влияния социальной среды на наше мнение и отношение.

Так, например, имя Александр исторически может ассоциироваться у вас с силой, мужеством, властью и достоинством, так как в мировой истории было много царей, императоров с этим именем.

Чего только стоит Александр Македонский, образ которого у многих до сих пор ассоциируется с Колином Фарреллом в его лучшие годы, сыгравшим в одноименном фильме.

А вот имя Иван зачастую носит негативный окрас, так как все мы помним, что в русских народных сказках Иван обычно оказывался дураком. Хотя многие и понимают, что конкретный человек с таким именем не имеет ничего общего с героем сказок, стереотип в голове все еще живет и оказывает свое влияние.

Таким образом, у многих женщин может складываться заведомо позитивное отношение к избраннику с именем Александр, так как в коллективном бессознательном это образ успешного завоевателя, а у мужчин Анна будет ассоциироваться с чем-то материнским, заботливым, что, в свою очередь, связано с христианской религией, где Святая Анна — мать Девы Марии. Также мы знаем много царских особ с этим именем.

Но это примеры, связанные с формированием нашего восприятия имен с точки зрения коллективного бессознательного. Вместе с тем, как было уже сказано, наше отношение к именам формируется и на основании нашего собственного жизненного опыта. В вашей жизни могли происходить события, которые носили позитивный и негативный характер, и происходили они при участии определенных людей.

Вот их имена в будущем будут у вас ассоциироваться с теми самыми позитивными или негативными эмоциями.

При этом с точки зрения современной когнитивно-поведенческой терапии этот феномен можно отнести к когнитивному искажению под названием сверхобобщение — это когнитивная ошибка, при которой мы распространяем выводы от одного или нескольких частных случаев на все последующие в нашей жизни.

В голове это может формироваться в убеждение: «Если в истории человечества многие мужчины с именем Александр оставили значимый след, значит, все мужчины с именем Александр обладают такой же силой, харизмой, мужественностью и по судьбе им написано совершить что-то великое». Это не так, ведь есть много примеров успешных личностей — обладателей абсолютно разнообразных имен.

Поэтому при выборе партнера все же гораздо важнее ориентироваться на ваши чувства, на совпадение ваших ценностей, на уровень доверия в паре и способность партнеров договариваться и слышать друг друга.