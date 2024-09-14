Названы лучшие упражнения для гипертоников

Ранее фитнес-тренер Максим Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение. Эксперт заявил, что необходимо исключить из тренировок подтягивания и отжимания на брусьях, а заменить их, например, на упражнения с гантелями. Кроме того, не стоит выполнять упражнения из позиции головой вниз, так как это приведет к скачкам давления.