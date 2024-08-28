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Названы лучшие российские фильмы XXI века по версии зрителей

Рейтинг подготовил «Кино Mail».

«Кино Mail» ко Дню российского кино составил зрительский рейтинг лучших отечественных фильмов XXI века, сообщили РБК Life в пресс-службе сайта. Топ-50 подготовили на основе оценок и количества голосов пользователей проекта.

На первой строчке — криминальная драма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина вышла в 2000 году и приобрела статус культовой. Образ главного героя Данилы Багрова в фильме воплотил Сергей Бодров-младший.

Серебро досталось метафизической драме Павла Лунгина «Остров». Роль праведного старца, который всю жизнь пытался замолить совершенный в прошлом грех, в картине 2006 года исполнил Петр Мамонов.

Замыкает тройку лидеров фильм Александра Котта «Брестская крепость» (2010), где реконструируется хроника Второй мировой войны — удар немецко-фашистских захватчиков, который пришелся на белорусскую крепость.

В топ-10 лучших российских фильмов XXI века, по мнению пользователей проекта, значатся: военная драма «В августе 44-го», спортивно-биографические ленты «Легенда № 17» и «Движение вверх», драма о космосе «Время первых», социальный триллер «Дурак», военные экшен-драмы «9 рота» и «Битва за Севастополь».

В перечне есть и «народные хиты» последних лет — «Елки», «Лед 2», «Последний богатырь», «Холоп» и «Чебурашка». Полный список 50 лучших российских фильмов XXI века, по версии зрителей, представлен на сайте «Кино Mail».