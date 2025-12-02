Названы лучшие пейзажные фотографы мира 2025 года

Каждый год конкурс ILPOTY выпускает альбом, в который попадает 101 лучшая пейзажная фотография. За 12 лет существования проекта в этих книгах собрались настоящие шедевры, демонстрирующие высочайший уровень мастерства. Однако организаторы напоминают: фотография — искусство субъективное.
«Здесь нет правильного или неправильного, — говорят судьи. — Показывая топ-101, мы с благодарностью отмечаем и сотни других потрясающих работ, которые не вошли в книгу. Многие из них отстали буквально на один балл».
Именно поэтому на сайте конкурса, помимо основного топа, публикуется дополнительный список «Топ 202+», куда входят следующие 101 фотография. В этом году порог для попадания в главную книгу составил 86,6%.
Главные победители 2025 года
Спонсоры конкурса предусмотрели общий призовой фонд в 12 500 долларов США. Деньги распределены между победителями в двух главных и пяти специальных номинациях.
Фотограф года (определяется по портфолио из 4 работ):
1-е место: Дж. Фриц Румпф (J. Fritz Rumpf), США.
2-е место: Кароль Ненартович (Karol Nienartowicz), Польша.
3-е место: Джойс Билер (Joyce Bealer), США.
Фотография года (лучший одиночный кадр):
1-е место: Лукас Триксл (Lukas Trixl), Австрия.
2-е место: Альберт Дрос (Albert Dros), Нидерланды.
3-е место: Дэйв Дрост (Dave Drost), США.
Обладатели специальных наград
Черно-белая фотография: Торстен Пулл (Torsten Pull), Великобритания.
Морской пейзаж: Йерун Ван Ньивенхове (Jeroen Van Nieuwenhove), Исландия.
Снег и лед: Кунг-Фу Ли (Kung-Fu Li), Тайвань.
Грозовое небо: Деннис Хуалун Чжан (Dennis Hualong Zhang), Армения.
Одинокое дерево: Бенджамин Баракат (Benjamin Barakat), Швейцария.
Все 11 призеров также получат напечатанный экземпляр альбома с лучшими работами года.
Организаторы признаются: в жюри, куда в этом году вошли Дэвид Бёрнетт, Джим М. Голдстайн, Кэй Дэвис, Тим Паркин и прошлогодний победитель Эндрю Мильжински, почти по каждой категории было пять разных мнений.
«Окончательный вердикт часто выносится после учета вторых, третьих, а иногда и пятых предпочтений каждого судьи, — поясняет Питер Иствэй, председатель жюри. — Где-то это несправедливо, но именно это делает процесс таким захватывающим».
Именно поэтому награда чествует не только 11 победителей, но и всех авторов, чьи 101 работа составили золотой фонд пейзажной фотографии 2025 года. Полную галерею победителей и «Топ 202+» можно найти на официальном сайте конкурса.