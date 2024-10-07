Названы лучшие направления России для семейного отдыха в октябре

Так, согласно данным специалистов, чаще всего россияне выбирают для отпуска с детьми Сочи, на который приходится 17 процентов бронирований. Кроме того, в список лучших городов для семейного отдыха осенью входят Санкт-Петербург и Москва, в которые отправляются 11 и 6 процентов семейных путешественников соответственно.