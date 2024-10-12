Названы лучшие города России для борьбы с осенней хандрой

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым востребованным городом для семейного отдыха в России в октябре — на него приходится 17 процентов бронирований. Кроме того, в список лучших направлений для отдыха с детьми осенью входят Санкт-Петербург и Москва, в которые отправляются 11 и 6 процентов семейных путешественников.