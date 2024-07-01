Названы лучшие города для жизни в 2024 году

Ежегодно издание The Economist публикует список «самых пригодных для жизни городов». Он составляется с учетом индекса жизни, который включает доступность и качество медицинского обслуживания, уровень образования, климатические условия, уровень преступности, качество транспортной инфраструктуры и другие важные показатели. В 2024 году следующие города заняли лидирующие позиции списка, получив самые высокие параметры.
1 место: Вена, Австрия
Третий год подряд первое место в списке заполучает австрийская столица — Вена, известная непревзойденным сочетанием культурного наследия и высоким уровнем жизни. В городе стабильно развитая экономика, хорошая экология, чистая питьевая вода, высокий уровень медицины и один из самых низких уровней преступности.
В этом году Вена вновь получила отличные оценки (100 баллов) в четырех из пяти категорий, хотя ее оценка по культуре и окружающей среде была менее высокой — 93,5 балла из-за отсутствия крупных спортивных мероприятий.
Ранее, в 2023 году, Вена также возглавила список Mercer «Quality of Living City Ranking 2023» и рейтинг «Monocle’s Quality of Life Survey 2023».
2 место: Копенгаген, Дания
На втором месте в списке — также третий год подряд — Копенгаген. Столица Дании издавна славится своей архитектурой и культурной жизнью, развитой системой общественного транспорта и сильным рынком труда — в особенности в сферах IT, фармацевтики и чистых технологий.
Согласно опросу местных, жители Копенгагена — одни из самых счастливых в мире: 95% копенгагенцев довольны уровнем и качеством жизни.
3 место: Цюрих, Швейцария
В этом году швейцарский Цюрих вытеснил австралийский Мельбурн и занял третье место в списке в 2024 году, ранее эту позицию город занимал в 2022 году.
Несмотря на дороговизну жизни и умеренный климат (с регулярными дождями и пасмурной погодой) в Цюрихе, город имеет ряд преимуществ, включающих: высокий уровень образования и медицины, низкий уровень преступности, хорошую экологию и высокие зарплаты.
4 место: Мельбурн, Австралия
В 2024 году Мельбурн опустился на строчку ниже, уступив свое прошлогоднее место Цюриху.
Столица Австралии славится достаточно высоким уровнем жизни, безопасностью, экологичностью, туристической и культурной сферой, а также экономической доступностью. В городе также хорошо развит общественный транспорт: в Мельбурне находится самая большая сеть трамвайных путей в мире (больше, чем Санкт-Петербург и Сан-Франциско).
5 место: Калгари, Канада и Женева, Швейцария
Пятое место в списке лучших городов для жизни в 2024 году разделили канадский Калгари и швейцарская Женева. В этих городах индекс уровня жизни находится на одинаково высоком уровне — 96.8%.
- Относительно молодой Калгари, расположенный в южной Альберте, считается одним из самых быстроразвивающихся городов Канады. Благодаря хорошей экономической ситуации, высокому уровню образования, низким показателям преступности и иммиграционной политике, привлекающей иммигрантов через различные программы, город по достоинству занял пятую строчку в списке.
- Мировой финансовый центр, город Женева, знаменита своей архитектурой, спокойным уровнем жизни, а также стабильностью на рынке труда и отличными условиями для экспатов (половина всего населения города — приезжие).
Кстати, Швейцария — лидер подборки лучших городов для жизни в 2024 году, Цюрих и Женева традиционно получают одни из самых высоких показателей индекса жизни. Страна также славится своими инновационными разработками. Ранее, например, стало известно о разработке биопроцессора на основе органов головного мозга и нового вида шоколада.
Кристина Корчанова