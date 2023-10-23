Названы лучшие детективы осени. 8 историй, захватывающих дух

Осень приносит с собой промозглые вечера, создавая идеальную атмосферу для чтения детективов. Для ценителей жанра РБК Life совместно с издательством «Эксмо» подобрали леденящие кровь истории, которые способны увлечь и удивить сюжетными поворотами и запутанными головоломками даже самых искушенных сыщиков. Пополните книжные полки произведениями, где каждый герой может быть причастным к преступлению.

«Ген хищника», Юлия Ивлиева

Тела трех женщин обнаруживают в разных уголках Абхазии. У всех жертв обрезаны волосы и изуродованы лица. Обстоятельства смерти указывают, что погибших лишил жизни один человек. Когда дело передают в руки специалиста по профайлингу Киры Вергасовой, которая раскрывает даже самые безнадежные дела, появляется четвертая жертва. Профайлер уверена, что преступник наслаждается пытками. Его неумолимая жестокость в ее памяти воспоминания о человеке, который также изощрялся над ней, и непреодолимое желание взять реванш.

«Одиннадцать подснежников», Ребекка Дзанетти

Тихий городок Дженезис-Вэлли с удивительными пейзажами и размеренным ритмом жизни превращается в место преступления, когда с горы сходит лавина и обнажает тела одиннадцати женщин. Все жертвы ― задушены. Последняя убита была неделю назад. Горожане обвиняют в череде преступлений нелюдимого могильщика, чье лицо обезображено шрамом. Профайлер ФБР Лорел Сноу уверена, что ее дядя Карл невиновен. Чтобы доказать это, ей предстоит вступить в схватку с преступником с блестящим интеллектом, который уже расставил для нее ловушки.

«Пламя одержимости», Майк Омер

Когда за три недели в городе вспыхивают около десятка пожаров, которые уносят жизни людей, полиция приходит к выводу, кто-то умышленно устраивает поджоги. Улики с мест преступлений наводят криминалистов на умозаключение, в которое невозможно поверить: лидер печально известного религиозного культа Моисей Уилкокс вернулся спустя тридцать лет. Его считали погибшим в пожаре, который учинил в попытке замести следы. Почти никто из общины не выжил в том инциденте, где погибли родители лейтенанта Эбби Маллен. Неужели прошлое настигло ее, чтобы снова разрушить ее жизнь?

«Исчезновение», Клэр Дуглас

Журналистка Дженна Халлидей приезжает в тихий городок, чтобы записать подкаст в честь годовщины событий, произошедших двадцать лет назад, когда четыре подруги попали в аварию. В тот вечер Оливия, придя в себя, обнаружила, что остальные девушки бесследно исчезли, и это все, что она готова рассказать незнакомке о роковой ночи, которая безвозвратно изменила ее жизнь. Однако она не единственная, кто взволнован появлением Дженны Халлидей и не желает возрождать прошлое в памяти.

«Как я тебя потеряла», Дженни Блэкхерст

Сьюзан Вебстер отпустили из психиатрической больницы спустя несколько лет после того, как судили за убийство собственного ребенка, но она не помнит, как лишила жизни трехмесячного Дилана. Поселившись в небольшом сонном городке, она надеется начать все с чистого листа и найти силы простить себя, но анонимный отправитель оставляет на пороге ее нового дома конверт со снимком ребенка и надписью: «Дилан». Злой розыгрыш или ее сын жив? Неужели полиция, бывший супруг и врачи умышленно заставили ее поверить в обман?

«День, когда я исчезла» Ким Харим

Когда 23-летняя Ёнён приходит в сознание в больничной палате, то обнаруживает себя в теле 34-летней женщины. Шокированная тем, что провела одиннадцать лет в коме, она пытается восстановить в памяти цепочку событий, которая привела ее на больничную койку. Ей сообщают, что ее младшая сестра Сугён закончила жизнь самоубийством на той самой крыше, с которой месяц спустя свалилась Ёнён. Чтобы разобраться в происходящем, она связывается с детективом, который расследовал смерть Сугён, но его ответы только запутывают ее. Вскоре она обнаруживает, что кто-то пользовался ее счетами, пока она была в коме. Что, если преступник все эти годы следил за ней и намерен помешать ей раскрыть правду?

«Мадам Таро», Ли Суа

Чо Сора несколько лет назад оставила работу в полиции, чтобы открыть гадательный салон. Ее заведение пользуется особой популярностью у работниц секс-индустрии, которые невольно раскрывают ей секреты публичных домов. В одном из таких заведений, как предсказывают карты, находится та, кого она ищет, ― ее сестра Сохи. В поисках зацепок она отправляет в бордель в день, когда полиция Сеула устраивает рейд. Чтобы доказать свою непричастность, она делает для бывших коллег карточный расклад, который помогает раскрыть дело. Полиция предлагает Чо сотрудничать, но она принимает предложение только тогда, когда узнает, что в городе появился маньяк, и он охотится исключительно на эскортниц, а значит Сохи в опасности.

«Затворники», Кэти Хэйс