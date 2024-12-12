Названы лауреаты литературной «Русской премии»

Церемонию награждения открыл специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он зачитал приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова: «Ваш творческий смотр, возобновивший свою деятельность после многолетнего перерыва, вносит весомый вклад в продвижение русского языка и российской культуры. О его высоком международном престиже свидетельствует большое количество заявок от авторов из более полусотни стран мира. В этой связи глубоко символично, что в нынешнем году конкурс совпадает с 225-летием Александра Сергеевича Пушкина, которое мы широко отметили».