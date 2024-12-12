Названы лауреаты литературной «Русской премии»

В Москве объявили лауреатов «Русской премии», награды вручались в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия», в каждой из них три призовых места, рассказали РБК Life в пресс-службе Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР), которая с 2024 года является учредителем премии.
В категории «Проза» первое место заняла Хелена Побяржина за роман «Валсарб» (Белоруссия), второе место — Даниэль Бергер за роман «Кофе с перцем» (Киргизия), третье место — Тимур Нигматуллин за роман «Я не вру, мама» (Казахстан).
В номинации «Поэзия» первое место — у Сергея Пагына за подборку стихотворений «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия), второе — Адалата Исмаилова за поэму «Дальтоник» (Азербайджан), третье — досталось Наталье Белоедовой за сборник стихотворений «Хрупкие стены» (Узбекистан).
В 2024 году на соискание премии зарегистрировали 591 заявку от авторов из 55 стран. В шорт-лист попали произведения авторов из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии и Узбекистана.
Церемонию награждения открыл специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он зачитал приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова: «Ваш творческий смотр, возобновивший свою деятельность после многолетнего перерыва, вносит весомый вклад в продвижение русского языка и российской культуры. О его высоком международном престиже свидетельствует большое количество заявок от авторов из более полусотни стран мира. В этой связи глубоко символично, что в нынешнем году конкурс совпадает с 225-летием Александра Сергеевича Пушкина, которое мы широко отметили».
Работы финалистов оценивало жюри: поэт, переводчик и издатель Максим Амелин (председатель жюри); прозаик, эссеист, преподаватель Татьяна Толстая; поэт, прозаик, критик, переводчик Евгений Абдуллаев (Узбекистан); поэт, эссеист, преподаватель Дмитрий Воденников; литературовед, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук Республики Беларусь Иван Саверченко; писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН Абузар Багиров; писатель, историк, критик Сергей Беляков; критик, заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьёва.
«Русскую премию» учредили для сохранения, поддержки и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания.
Ранее сообщалось о том, что Букеровскую премию 2024 года за роман «На орбите» (Orbital) вручили британской писательнице Саманте Харви. В романе рассказывается о дне из жизни космонавтов из США, России, Италии, Великобритании и Японии на борту МКС. Они выполняют жизненно важную работу и со временем начинают задаваться философскими вопросами: «Что такое жизнь без Земли? Что такое Земля без человечества?».
Нобелевской премии 2024 года по литературе была удостоена писательница Хан Ган из Южной Кореи. Награду ей вручили за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». В своем творчестве писательница «сталкивается с историческими травмами и невидимыми сводами правил», в каждом ее произведении говорится о хрупкости человеческой жизни.