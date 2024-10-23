Названы красивые даты для свадеб в 2025 году

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в 2025 году будут популярными следующие даты: 25.01.2025, 25.02.2025, 25.03.2025, 25.04.2025, 25.06.2025, 25.07.2025, 25.09.2025, 25.10.2025, 25.11.2025, 25.12.2025.
Также востребованными будут дни, приходящиеся на традиционные праздники: Масленица (24.02.2025 — 02.03.2025), Красная Горка (27.04.2025), Международный день семьи (15.05.2025), День семьи, любви и верности (08.07.2025).
Чаще всего влюбленные подают заявления на эти даты заранее через портал госуслуг. Браки регистрируют через месяц и не позднее 12 месяцев после подачи заявления.
Одна из главных задач пары, решившей пожениться, — найти подходящие наряды. Сделать это помогут советы дизайнера.