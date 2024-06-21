Названы качества IT-специалистов, которые спасают от выгорания

89% специалистов трудятся в режиме 5/2, 11% имеют гибкий график. Перерабатывают и работают в удаленном формате 11% респондентов. Только 26% участников уходят из офиса вовремя, а 77% почти круглосуточно находятся на рабочем месте, из-за чего ощущают перегрузки. Все это говорит о том, что они имеют предпосылки для эмоционального выгорания.