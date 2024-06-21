Названы качества IT-специалистов, которые спасают от выгорания

По оценкам экспертов, в России не хватает IT-специалистов. Профессионалы в этой сфере вынуждены выполнять огромный фронт работ и испытывать колоссальные нагрузки. Из-за этого у работников, связанных с IT, появляются стресс и эмоциональное выгорание.
Специалисты Московского психолого-социального университета (МПСУ) провели анкетирование среди IT-специалистов, чтобы понять, из-за чего возникает выгорание и на какие личностные параметры нужно обращать внимание HR-специалистам при подборе кадров.
Всего в исследовании участвовали 73 человека (80% из них — мужчины, 20% — женщины). Более половины респондентов работают по профессии около 4−5 лет, почти треть — 10 лет и больше.
89% специалистов трудятся в режиме 5/2, 11% имеют гибкий график. Перерабатывают и работают в удаленном формате 11% респондентов. Только 26% участников уходят из офиса вовремя, а 77% почти круглосуточно находятся на рабочем месте, из-за чего ощущают перегрузки. Все это говорит о том, что они имеют предпосылки для эмоционального выгорания.
Результаты анкетирования показали, что, несмотря на чрезмерные нагрузки, ненормированный рабочий день и переработки, работа в сфере IT приносит специалистам чувство удовлетворения и вызывает интерес. Следовательно, условия труда лишь частично влияют на возникновение эмоционального выгорания. Но и высокая оплата труда не является мотиватором для специалистов IT.
Оказалось, что эмоциональное выгорание зависит от субъективного восприятия избранной профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и развития. Если показатели профессиональной идентичности и жизнестойкости, то есть способности человека выдерживать стрессовые ситуации без снижения успешности деятельности, находятся на высоком уровне, то специалисту не грозит эмоциональное выгорание.
Чем выше уровень внутренней мотивации и профессиональной идентичности, тем более значимым для человека становится потребность в сохранении уровня удовлетворенности собой как личностью и профессионалом и недопущения снижения эффективности труда. Для работников сферы IT важно, чтобы работа приносила удовольствие и вызывала интерес, поскольку основной фокус у IТ-специалистов направлен на ее содержание.
Исследователи МПСУ также дали советы HR-специалистам, на что нужно обращать внимание при подборе сотрудников на должность в сферу IT и при проведении мероприятий по мотивации персонала.
В частности, в центре внимания должна быть эмоциональная устойчивость человека, которая влияет на профессиональную деятельность. Необходимо регулярно актуализировать потенциал каждого сотрудника сферы IT, способствующий росту его действенных возможностей и успешному погружению в суть профессиональной деятельности.
Молодому специалисту, который винит себя за промахи, неудачи и собственные недостатки, нужна поддержка и социальное одобрение. Зрелому работнику сферы необходим максимум трудовой активности и удовлетворенности. Ему важно признание заслуг и достижений.
Эксперты отметили, что если у IT-специалиста обостряются тенденции к самоизоляции в сочетании с намерением самостоятельно решать проблемы, ему необходимо обратиться в отдел HR.
Ранее эксперт дал советы, как избежать выгорания представителям креативных профессий.
Анна Морозова