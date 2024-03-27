Названы характеристики городов, укрепляющие психику молодежи

Чтобы определить характеристики городов, которые могли бы укрепить психическое здоровье молодежи, исследователи опросили 400 человек из 53 стран, включая 327 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Так, эксперты выяснили, что для снижения риска развития психических расстройств в городе должны быть:
- возможность развивать жизненные навыки;
- благоприятная среда, которая принимает чувства и ценности молодежи;
- свободные и безопасные общественные пространства;
- гарантии трудоустройства;
- мероприятия, направленные на социальные и экономические условия, которые влияют на индивидуальные и групповые различия в состоянии здоровья;
- городской дизайн, при создании которого было учтено мнение молодежи.
По словам специалистов, инвестиции в пространства укрепят социальные связи молодых людей и помогут избавиться от чувства изолированности и поддержат потребность в здоровых и доверительных отношениях.
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Анна Морозова