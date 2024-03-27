Названы характеристики городов, укрепляющие психику молодежи

Чтобы определить характеристики городов, которые могли бы укрепить психическое здоровье молодежи, исследователи опросили 400 человек из 53 стран, включая 327 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Так, эксперты выяснили, что для снижения риска развития психических расстройств в городе должны быть: