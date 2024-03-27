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Названы характеристики городов, укрепляющие психику молодежи

Среди них оказались услуги в области психического здоровья и эмоциональное развитие.

Источник: Thong Vo/CC0

Международная команда ученых провела опрос молодых жителей городов и выяснила, в каких условиях молодежь была бы счастлива и, следовательно, психически здорова. Об этом пишет Medical Xpress.

Чтобы определить характеристики городов, которые могли бы укрепить психическое здоровье молодежи, исследователи опросили 400 человек из 53 стран, включая 327 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Так, эксперты выяснили, что для снижения риска развития психических расстройств в городе должны быть:

  • возможность развивать жизненные навыки;
  • благоприятная среда, которая принимает чувства и ценности молодежи;
  • свободные и безопасные общественные пространства;
  • гарантии трудоустройства;
  • мероприятия, направленные на социальные и экономические условия, которые влияют на индивидуальные и групповые различия в состоянии здоровья;
  • городской дизайн, при создании которого было учтено мнение молодежи.

По словам специалистов, инвестиции в пространства укрепят социальные связи молодых людей и помогут избавиться от чувства изолированности и поддержат потребность в здоровых и доверительных отношениях.

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Анна Морозова