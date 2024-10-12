Названы города с самыми дешевыми отелями для поездок в осенние каникулы

При этом дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. В Пятигорске и Владимире траты составят 4,9 тысячи рублей. Рязань и Владимир подходят для коротких поездок жителям центральной России. В Пятигорске удобно остановиться на несколько дней и исследовать Кавказские Минеральные воды, популярные за счет оздоровительных курортов.