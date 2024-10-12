Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы города с самыми дешевыми отелями для поездок в осенние каникулы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Названы российские города, в которых можно найти самое дешевое жилье в период школьных осенних каникул, сообщает МТС Travel.

Источник: © РИА Новости

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали средние цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения в период с 25 октября по 4 ноября.

Оказалось, что чаще всего путешественники отправлялись в Москву (доля заказов — 14 процентов от всех бронирований по стране), Санкт-Петербург и Сочи (по десять процентов).

При этом дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. В Пятигорске и Владимире траты составят 4,9 тысячи рублей. Рязань и Владимир подходят для коротких поездок жителям центральной России. В Пятигорске удобно остановиться на несколько дней и исследовать Кавказские Минеральные воды, популярные за счет оздоровительных курортов.

От пяти до шести тысяч рублей средняя цена номера на период осенних каникулы в Самаре, Пскове, Владикавказе, Туле, Калининграде, Нижнем Новгороде и Петербурге.