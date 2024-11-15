Названы города с наибольшим количеством любителей хорроров

Оказалось, что больше всего ужасы любят читать в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Также жанр популярен на Дальнем Востоке и в Поволжье. Также в десятку вошли Екатеринбург, Ставрополь и Краснодарский край.