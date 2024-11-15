Названы города с наибольшим количеством любителей хорроров

Платформа для читателей и независимых авторов «Литнет» выяснила, в каких городах России живут создатели пугающих рассказов и где самый высокий спрос на ужасы. Об этом пишет «Сноб».
Оказалось, что больше всего ужасы любят читать в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Также жанр популярен на Дальнем Востоке и в Поволжье. Также в десятку вошли Екатеринбург, Ставрополь и Краснодарский край.
Авторы хорроров в большинстве своем проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. При этом 43% писателей полностью посвящают себя написанию ужасов, а 57% экспериментируют с жанрами, но неизменно возвращаются к мистике. 35% подобной литературы принадлежит поколению Х (людям, чей возраст составляет 40−50 лет).
Некоторые писатели создали уже десятки произведений в жанре ужасов, подтверждая неугасающий интерес аудитории к тайнам и страхам, скрытым в человеческом сознании.
Ранее был назван город, жители которого матерятся чаще других.