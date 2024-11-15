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Названы города с наибольшим количеством любителей хорроров

В лидерах оказались Москва и Нижний Новгород.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Платформа для читателей и независимых авторов «Литнет» выяснила, в каких городах России живут создатели пугающих рассказов и где самый высокий спрос на ужасы. Об этом пишет «Сноб».

Оказалось, что больше всего ужасы любят читать в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Также жанр популярен на Дальнем Востоке и в Поволжье. Также в десятку вошли Екатеринбург, Ставрополь и Краснодарский край.

Авторы хорроров в большинстве своем проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. При этом 43% писателей полностью посвящают себя написанию ужасов, а 57% экспериментируют с жанрами, но неизменно возвращаются к мистике. 35% подобной литературы принадлежит поколению Х (людям, чей возраст составляет 40−50 лет).

Некоторые писатели создали уже десятки произведений в жанре ужасов, подтверждая неугасающий интерес аудитории к тайнам и страхам, скрытым в человеческом сознании.

Ранее был назван город, жители которого матерятся чаще других.