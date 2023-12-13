Названы города, где будет лучше всего видно метеорный поток Геминиды

Отмечается, что больше всего повезет жителям Благовещенска, Тюмени, Хабаровска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Иркутска, Челябинска, Уфы и Сочи. В этих городах в ночь с 13 на 14 декабря прогнозируется ясное небо и отсутствие осадков.

Также шанс увидеть метеорный поток выпадет жителям Краснодара, Перми и Омска — здесь в ночь с 13 на 14 декабря не ожидается осадков, а погода обещает быть облачной с прояснениями. При этом, как отмечают эксперты, в Омске ожидается ясное небо в дневное и вечернее время, что повышает вероятность того, что вид на поток откроется лучше, чем, например, в Перми, где, наоборот, весь день будет пасмурно и облачно с прояснениями, а ночью прогнозируется ясное небо.

Остальным городам повезет чуть меньше. В Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Рязани, Воронеже, Томске, Тамбове, Кемерово, Красноярске, Новосибирске ночью ожидается небольшой снег. Пасмурная ночь без осадков в даты пикового потока ожидается в Самаре, Оренбурге, Казани, Ставрополе. В этих городах шанс увидеть метеорный поток низкий.

«Находясь в городе, поток будет сложно увидеть из-за большого количества источников света и городского смога. Поэтому жителям крупных городов стоит заранее продумать, куда именно можно отправиться за пределами города, чтобы ничего не мешало наблюдению звездопада, а также позаботиться о своем комфорте в зимнюю холодную ночь», — рекомендовали метеорологи.