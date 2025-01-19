Названы главные угрозы источникам питьевой воды во всем мире

Водоносные горизонты обычно пополняются за счет осадков, просачивающихся через почву. Во время этого процесса вещества с поверхности удаляются из воды и поглощаются почвенными организмами. Этот естественный процесс фильтрации создает хорошо очищенные ресурсы грунтовых вод.