Названы главные причины приостановки регистрации недвижимости

По его словам, это сделают, если не хватает части документов. Также причиной «заморозки» могут стать ошибки в содержании бумаг.
«Регистрацию могут приостановить, если не предоставить, например, в случае подачи заявления о погашении записи об ипотеке закладную с отметкой о полном погашении обязательств», — рассказал эксперт. Также процедура может застопориться, если человек не предоставит нотариальную доверенность на совершение регистрационных действий или заявление на ипотеку.
Кроме того, регистрацию могут «заморозить», если сделка, подлежащая госрегистрации и ставшая основанием для госрегистрации права, его ограничения или обременения объекта недвижимости, является ничтожной. Процесс приостановят и в том случае, если человек, указанный в заявлении в качестве правообладателя, не уполномочен распоряжаться правом на объект недвижимости.
Также регистрацию «заморозят», если сделка, подлежащая госрегистрации, не содержит ограничения прав сторон, установленные федеральным законом или договором. Еще одно основание для приостановки процедуры — противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями ЕГРН.
Кроме того, регистрацию могут приостановить из-за противоречий между заявленными и уже зарегистрированными правами, а также если границы земельного участка пересекают границы другого. Процедуру застопорят, если не поступили документы, запрошенные органом регистрации прав по межведомственным запросам.
Регистрацию поставят на паузу и в том случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо. Среди распространенных причин парламентарий упомянул также не указанные в документах имеющиеся обременения, несоблюдение формы договора, отсутствие существенных условий в документе. Еще одно основание — продажа недвижимости, приобретенной за счет маткапитала, но при невыполнении обязательств по оформлению ее в общедолевую собственность на всех членов семьи.
Если представленные документы не соответствуют действующему земельному законодательству, в Росреестр поступает судебный акт или акт уполномоченного органа о наложении ареста на недвижимость или о запрете совершать с ней определенные действия. В данном случае учетно-регистрационные действия приостановят до снятия такого запрета или ареста, добавил Гаврилов.
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Айгуль Сабитова