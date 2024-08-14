Названы главные причины приостановки регистрации недвижимости

Регистрацию поставят на паузу и в том случае, если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо. Среди распространенных причин парламентарий упомянул также не указанные в документах имеющиеся обременения, несоблюдение формы договора, отсутствие существенных условий в документе. Еще одно основание — продажа недвижимости, приобретенной за счет маткапитала, но при невыполнении обязательств по оформлению ее в общедолевую собственность на всех членов семьи.