Названы главные причины обращения к психологу

По ее словам, в последнее время люди стали чаще обращаться к специалистам, в том числе, потому что уровень тревожности у проживающих в больших городах вырос. Метелина отметила, что к психологам часто приходят и подростки, которые испытывают стресс перед экзаменами, хотят поработать с чувством тревожности или с ощущением, что ничего не получится.