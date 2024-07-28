Названы главные мифы и предрассудки о ревматизме

Наверное, сложно найти заболевания, вокруг которых бы сложилось столько мифов и предрассудков, чем ревматологические. И когда у пациентов появляются вопросы, они часто советуются с Интернетом, где полно информации, в которой легко запутаться, приняв вымысел за правду. Разобраться с распространенными заблуждениями «МК» помогла врач-ревматолог ЛДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Ирина Самкова.
1. Ревматические заболевания всегда связаны только с болью в суставах
На самом деле суставной синдром в той или иной степени имеет место при всех ревматических заболеваниях, но есть много других признаков и симптомов, таких как усталость, лихорадка и кожные высыпания.
2. Ревматические заболевания неизлечимы и всегда приводят к инвалидности
Во многих случаях ревматические заболевания могут быть успешно управляемы с помощью правильного, а главное, раннего лечения, что позволяет пациентам вести активный образ жизни.
3. Ревматические заболевания всегда передаются по наследству
Наследственная предрасположенность может играть роль в развитии некоторых ревматических заболеваний, но большинство из них не являются наследственными. Они могут быть вызваны различными факторами, включая инфекции, травмы и стресс.
4. Физическая активность опасна для людей с ревматическими заболеваниями
На самом деле, физические упражнения могут быть полезными для людей с ревматическими заболеваниями, так как они помогают поддерживать силу мышц и гибкость суставов. Однако важно проконсультироваться с врачом перед началом любой программы упражнений.
5. Упражнения противопоказаны при болях в спине
На самом деле, упражнения могут быть полезными для укрепления мышц спины и улучшения осанки. Однако важно выбрать правильные упражнения и начинать медленно, постепенно увеличивая интенсивность.
6. Операция — единственный способ лечения остеоартрита (артроза)
Остеоартрит — хроническое заболевание, которое обычно прогрессирует со временем. Хотя оперативное лечение рассматривается в тяжелых случаях, существуют консервативные методы лечения, такие как физиотерапия, изменение образа жизни и лекарства, которые могут помочь управлять симптомами и предотвратить оперативное лечение. Лечение остеоартрита направлено на обезболивание, сохранение подвижности сустава и оптимизацию его функций.
7. Боли в спине всегда связаны с проблемами позвоночника
Боль в спине может быть вызвана различными причинами, включая проблемы с мышцами, связками и нервами.
8. Обезболивающие препараты всегда безопасны
Хотя обезболивающие препараты могут помочь облегчить боль, уменьшить воспаление, они имеют побочные эффекты, особенно при длительном использовании. Важно использовать их под наблюдением врача и следовать рекомендуемым дозам.
9. Остеопороз — неизбежное следствие старения
Хотя риск развития остеопороза увеличивается с возрастом, есть много способов предотвратить его или замедлить его прогрессирование, включая регулярную физическую активность, здоровое питание и достаточное потребление кальция и витамина D.
10. Подагра возникает только у мужчин
Это не так. Заболевание действительно чаще встречается у мужчин, у женщин подагра чаще развивается в период менопаузы.
11. Подагра поражает только суставы
Избыток мочевой кислоты негативно влияет на внутренние органы, вызывая образование тофусов (подагрических гранулём), поражение почек (вплоть до развития почечной недостаточности).
12. При подагре нужно соблюдать строгую диету
Да, при этом заболевании очень важна диета. Пациентам следует исключить из рациона продукты, богатые пуринами (мясные бульоны, жирное мясо и рыба, субпродукты, алкоголь), но также важна коррекция веса, отказ от лекарственный препаратов, взывающих гиперурикемию (повышение уровня мочевой кислоты).
Специалист напоминает, что не следует заниматься самолечением — при возникновении вопросов или подозрении на ревматическое заболевание нужно обратиться к врачу.