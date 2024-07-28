Названы главные мифы и предрассудки о ревматизме

Наверное, сложно найти заболевания, вокруг которых бы сложилось столько мифов и предрассудков, чем ревматологические. И когда у пациентов появляются вопросы, они часто советуются с Интернетом, где полно информации, в которой легко запутаться, приняв вымысел за правду. Разобраться с распространенными заблуждениями «МК» помогла врач-ревматолог ЛДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Ирина Самкова.