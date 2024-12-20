Названы главные государственные слова года в России

«Суверенитет» — государственное слово года в России… В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", — говорится в исследовании.
Кроме того, в главный список вошли такие слова, как «самореализация», «неолиберальный», «историческое просвещение» и «фиджитал».
Всего в первоначальное исследование языковых единиц проекта «Слово Государства Российского — 2024» вошли 42 слова. Для анализа задействовали более трех тысяч документов.
Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования: стратегий, концепций, основ направлений государственной политики и выступлений президента Владимира Путина.
«Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе», — отметили в вузе.
Кроме того, определялись существенные изменения в семантике слов, их сочетаемости, также учитывался статус дискурсивной реализации языковых единиц.