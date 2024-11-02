Названы фильмы, которые россияне будут смотреть в новогодние праздники

Российские кинотеатры могут заработать в новогодние праздники 2025 года около 5 млрд руб., сказала министр культуры Ольга Любимова в беседе с «РИА Новости».
Она напомнила, что в это время на больших экранах будут показывать преимущественно детские и семейные фильмы. Среди них спин-офф популярной франшизы «Последний богатырь» — «Финист. Первый богатырь» с Кириллом Зайцевым, Сергеем Лавыгиным и Юлией Пересильд и фэнтези-блокбастер «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (первая часть трилогии о путешествии девочки Элли и ее друзей) с Юрием Колокольниковым, Светланой Ходченковой и Дмитрием Чеботаревым.
Также в прокате будут идти шестая часть анимационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк» и одиннадцатая часть серии фильмов «Ёлки», рассказывающей о чудесах, которые случаются в канун Нового года. В новой картине снялись Дмитрий Нагиев, звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк и многие другие. Эпизодическую роль исполнил звезда турецких сериалов Бурак Озчивит.
В новогодние праздники 2024 года сборы составили 5,8 млрд руб., это рекорд для современного российского кинопроката. Больше 95% (5,5 млрд руб.) сборов в период зимних каникул обеспечили российские фильмы. Их посмотрели 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости. На росте сборов отразилось и увеличение средней стоимости одного билета — 392 ₽ против 334 ₽ в аналогичный период в 2023 году. В период прошлогодних новогодних праздников в кинотеатрах шли фильмы «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Три богатыря и Пуп Земли» и другие картины.
В топ-10 тогда попали и иностранные картины: биографическая драма «Феррари» (93,2 млн руб.), мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (80,7 млн руб.) и триллер «Астрал. Новые души» (41,3 млн руб.).