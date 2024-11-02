Названы фильмы, которые россияне будут смотреть в новогодние праздники

В новогодние праздники 2024 года сборы составили 5,8 млрд руб., это рекорд для современного российского кинопроката. Больше 95% (5,5 млрд руб.) сборов в период зимних каникул обеспечили российские фильмы. Их посмотрели 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости. На росте сборов отразилось и увеличение средней стоимости одного билета — 392 ₽ против 334 ₽ в аналогичный период в 2023 году. В период прошлогодних новогодних праздников в кинотеатрах шли фильмы «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Три богатыря и Пуп Земли» и другие картины.