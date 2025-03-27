Названы эффективные методы психотерапии для лечения алкоголизма

Бороться с алкогольной зависимостью тяжело эмоционально, поскольку люди чувствуют вину, стыд или страх. В связи с этим пациентам нужна поддержка. Однако родственникам и близким тоже сложно, ведь они испытывают бурю эмоций и переживает. Это приводят к конфликтам и разногласиям, которые могут перечеркнуть всю проделанную работу по борьбе с алкоголизмом. А вот психотерапевт создает безопасное пространство, где пациенты могут выразить свои чувства, не боясь осуждения или критики. Специалист показывает, каких успехов достиг зависимый, объясняет, что могут испытывать его родственники и как наладить отношения.