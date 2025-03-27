Названы эффективные методы психотерапии для лечения алкоголизма

Самая распространенная терапия
Как рассказал в беседе с РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин, чаще всего людям, страдающим от алкогольной зависимости, назначают когнитивно-поведенческую терапию. Специалисты помогают пациентам искать негативные мысли и поведение, связанные с выпивкой. Благодаря такой терапии зависимые находят триггеры, которые провоцируют у них желание выпить, и борются с ними. В итоге у них повышается самоконтроль, формируются новые навыки решения проблем.
Другие виды терапии
Людям с зависимостью свойственны эмоциональные перепады и импульсивное поведение. В связи с этим им может помочь и диалектическая поведенческая терапия. Во время нее специалист учит пациента контролировать эмоции, ценить себя и налаживать коммуникацию с окружающими.
Иногда зависимые осознают свою проблему, но у них нет мотивации ее решать. Тогда подходит мотивационная терапия. В этом случае пациентам помогают осознать последствия злоупотребления спиртным и найти новые занятия, которые приносят радость.
Дмитрий Вашкин подчеркнул, что алкоголизм приводят к проблемам в отношениях в семье. Поэтому родственникам пациента тоже нужно проходить терапию или ходить на специальные семинары.
«Если понять природу проблемы, будет проще создать дома комфортную обстановку и оказывать зависимому правильную поддержку, не допуская манипуляций с его стороны», — подчеркнул психотерапевт.
Терапию нужно совмещать с медикаментозным лечением и другими методами, направленными на борьбу с первопричиной зависимости. Тогда ремиссия будет стойкой и долгой.
Почему важна поддержка и где ее найти
Бороться с алкогольной зависимостью тяжело эмоционально, поскольку люди чувствуют вину, стыд или страх. В связи с этим пациентам нужна поддержка. Однако родственникам и близким тоже сложно, ведь они испытывают бурю эмоций и переживает. Это приводят к конфликтам и разногласиям, которые могут перечеркнуть всю проделанную работу по борьбе с алкоголизмом. А вот психотерапевт создает безопасное пространство, где пациенты могут выразить свои чувства, не боясь осуждения или критики. Специалист показывает, каких успехов достиг зависимый, объясняет, что могут испытывать его родственники и как наладить отношения.
«Человек видит свои достижения, ощущает покровительство, и ему становится легче», — добавил Дмитрий Вашкин.
Помогают также групповые программы. Они дают социальную поддержку, то есть люди понимают, что не одиноки. Они обмениваются опытом, получая вдохновение и уверенность в своих силах. Ведь люди, оказавшиеся в такой же ситуации, не только справляются с зависимостью, но и делятся успешными стратегиями.
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