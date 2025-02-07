Названы две главные проблемы зумеров. Это интересно

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан назвал две главные проблемы зумеров: недостаток воображения и неэффективность в выполнении нескольких задач одновременно. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.
Зумерами называют представителей «поколения Z», к которым относятся люди, родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х. Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) считает зумерами тех, кто родился с 1997-го по 2012 год, таким образом, в 2025 году самым старшим представителям зумеров исполнится 28 лет, а самым младшим будет 13 лет.
По словам экономиста, зумеры отличаются от других поколений стремлением к досугу и отсутствием «достигаторства». При этом он выделил у этого поколения несколько недостатков, с которыми надо бороться.
Первой проблемой зумеров Аузан считает дефицит воображения и памяти. Отсутствие творческой фантазии экономист объяснил тем, что современные молодые люди воспитаны не на книгах, а на видеороликах. Он также отметил, что память зумеров «вынесена» на внешние приборы, из-за чего они не могут самостоятельно оперировать большими объемами информации.
«Нам нужны такие игры, которые спасли бы память человека и способность к воображению. Если такое было во время первой промышленной революции, почему бы не сделать во время четвертой?», — считает Аузан.
Другой проблемой современных молодых людей Аузан считает неспособность выполнять качественно несколько дел одновременно. «Нам надо научить вот этих ребят, которые способны делать то, что мы не способны, параллельно делать несколько дел, делать их качественно», — пояснил декан экономфака МГУ.
Аузан добавил, что именно зумерам предстоит принять на себя «основной удар искусственного интеллекта». Для этого, по словам экономиста, необходимо развивать интуицию, эмпатию и воображение.
Многие эксперты называют зумеров «цифровыми людьми»: многие из них не застали времен без смартфонов и планшетов. Зумерам приписывают такие характеристики, как заинтересованность искусством, экономией, устойчивым развитием. Их считают очень чувствительными и трудолюбивыми. Согласно теории Нила Хау и Уильяма Штрауса, такие люди преимущественно домоседы.
Ранее австралийский демограф и социальный исследователь Марк Маккриндл (он придумал термин «поколение альфа») заявил, что дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения бета. Новое поколение продлится до 2039 года, а к 2035-му его представители будут составлять 16% населения мира. Многие их них доживут до XXII века, считает Маккриндл.
Поколение бета, по словам социолога, будет жить в мире, где искусственный интеллект и автоматизация являются неотъемлемой частью повседневной жизни — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений.