Названы две главные проблемы зумеров. Это интересно

Зумерами называют представителей «поколения Z», к которым относятся люди, родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х. Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) считает зумерами тех, кто родился с 1997-го по 2012 год, таким образом, в 2025 году самым старшим представителям зумеров исполнится 28 лет, а самым младшим будет 13 лет.