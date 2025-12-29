Названы два возможных сценария вокруг бывшей квартиры Долиной

Юрист объяснил, что в правовой реальности даты из разговоров сторон сами по себе ничего не значат, а решает связка: судебный акт, исполнительный лист и действия приставов. Он добавил, что поскольку акт о прекращении права пользования и выселении уже вступил в силу, обязанность выехать возникает не к 30-му и не к 5-му, а с момента, когда решение стало обязательным.