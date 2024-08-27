Названы два периода, в которые ребенку особенно опасно набирать вес

В России с каждым годом увеличивается количество детей до 14 лет с ожирением. По данным Росстата, с 2010 по 2022 год показатель подскочил на 63,9%, рассказала в интервью радио Sputnik президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова.
Она отметила, что ожирение очень опасно для растущего организма. При этом есть два периода, когда нужно особенно внимательно следить за весом ребенка.
Так, важно, чтобы лишних килограммов не было в пять лет и в пубертатный период. Дело в том, что как раз в эти периоды организм растет скачкообразно.
По словам нутрициолога, основные причины увеличения числа детей, которым нужна диета, — это бесконтрольное потребление сахара и нехватка активности. Она отметила, что сейчас девочки и мальчики меньше двигаются, больше сидят с телефоном в руках.
Эксперт призвала отказаться от употребления продуктов, которые содержат много калорий и при этом не приносят пользы организму. Ольга Панова подчеркнула, что нам надо заново учиться питаться.
«Сейчас на полках магазинов наблюдается огромное количество упаковок с едой, обладающей калориями, но с минимальной пищевой ценностью, без тех микро- и макронутриентов, которые нужны нашему организму. То есть мы, по сути, покупаем калории. И получается, что дети, “объевшись” калориями, остаются голодными», — рассказала нутрициолог.
Она отметила, что детей надо приучать к правильному питанию и спорту.
Ранее специалист по диетологии рассказала, во сколько нужно ужинать и сколько нужно спать, чтобы избежать ожирения.