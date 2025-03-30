Названы два главных полезных свойства огуречного рассола

Диетолог отметила, что такими свойствами обладает только рассол, приготовленный без добавления уксуса. По словам эксперта, этот ингредиент уничтожает бактерии и не позволяет овощам перебродить. Также при покупке маринованных огурцов нужно убедиться, что они не подвергались нагреву в процессе приготовления.